Dal Fascicolo di Milano alla Giustizia Semplice di Firenze | i 15 progetti che vogliono

(Di martedì 7 maggio 2019) Secondo il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno sono iche "si devono vedere", quelli che "devono essere il presente e non solo il futuro". Per il direttore generale dell'AGiD, Teresa Alvaro sono eccellenze italiane che "rappresentano la voglia e il coraggio di innovare". Per entrambe il riferimento è ai 15presentati il 7 maggio presso l'Apple Developer Academy, a San Giovanni a Teduccio di Napoli.Una giornata intitolata 'Transformers' e dedicata a queicheinnovare la nostra Pubblica Amministrazione. Selezionate per il terzo giorno dei Digital Days, le 15 iniziative spaziano dsanità alle smart city, dai pagamenti digitali, finoscuola, alle buone pratiche di Open Gov e accessibilità, ai droni e al futuro della mobilità di Torino.Ildigitale diIldigitale ...

