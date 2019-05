Daenerys | da Khalisi a Despota | quando la Regina perde la bussola

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) Game of Thrones sta per terminare; la serie Tv che ha riscosso successi in lungo e in largo conoscerà la sua fine dopo otto lunghe e appassionanti stagioni. Fra appena due puntate, finalmente, sapremo chi siederà sul tanto agognato trono di spade per guidare i sette regni di Westeros.Il terzo episodio della serie è stato zeppo di contenuti. Abbiamo visto la battaglia di Grande inverno tra l'orda degli estranei e il muro difensivo di Immacolati e Dothraki eretto davanti al castello degli Stark, sofferenti e decimati, ma resistenti e infine vittoriosi. Abbiamo assistito alla morte di alcuni personaggi secondari e al ritorno inaspettato della donna Rossa, profetica e misteriosa....