Con i fascisti non si tratta

Brignole - sContri tra antifascisti e polizia : Tensione a Brignole dove l’estrema destra si era data appuntamento per ricordare l’operaio missino. Genova Antifascista, Anpi e Cgil avevano organizzato un presidio di protesta

L’affondo del segretario Cgil Maurizio Landini : “Il governo è Connivente Con i fascisti” : Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, attacca il governo e soprattutto la Lega, accusandoli di essere conniventi con il fascismo: "C'è una connivenza, una copertura, c’è un lasciar fare, quasi a dire che si possono fare cose che sono contro la nostra Costituzione, contro la nostra storia, contro la nostra democrazia".Continua a leggere

Gridò "Fascisti - dovete morire" Contro la polizia. Respinto il ricorso Contro il licenziamento : "Fascisti, dovete morire". Così la maestra elementare urlava, in mezzo alle telecamere, all'indirizzo della polizia. Oggi per Flavia Lavinia Cassaro, 38 anni, è arrivata la conferma del licenziamento: il tribunale di Torino ha Respinto il ricorso che aveva presentato al fianco del sindacato Cub Scuola. E dovrà anche pagare per intero le spese legali. Era il 22 febbraio 2018 quando la Cassaro prese parte al corteo ...

Milano - antifascisti in corteo Contro presidio per Ramelli : 'Partiti che legittimano estrema destra sono il pericolo più grave' : "Le leggi per sciogliere movimenti neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova ci sono già, ma manca la volontà politica ". È questo l'appello lanciato dal responsabile milanese dell'Anpi Roberto Cenati nella giornata che ha visto sfilare gli antifascisti e i movimenti di estrema destra in due parti diverse di ...

Milano - antifascisti in corteo Contro presidio per Ramelli : “Partiti che legittimano estrema destra sono il pericolo più grave” : “Le leggi per sciogliere movimenti neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova ci sono già, ma manca la volontà politica”. È questo l’appello lanciato dal responsabile milanese dell’Anpi Roberto Cenati nella giornata che ha visto sfilare gli antifascisti e i movimenti di estrema destra in due parti diverse di Milano. “In questo giorno vogliamo ricordare Gaetano Amoroso ucciso dai fascisti negli anni Settanta, ma vediamo con preoccupazione la ...

Milano - corteo per Ramelli : sContri tra neofascisti e polizia - due feriti Foto|Video : Un gruppo di militanti di CasaPound, guidato dal leader Gianluca Iannone, ha dato il via al «blitz» in viale Romagna, sfidando il divieto della prefettura. In contemporanea la manifestazione degli antifascisti, tenuti a distanza dalla questura

Torino - Salvini Contestato : “Fascista” - “avete rotto - non ci sono fascisti”. E il Pd diffonde la foto della piazza : “Un flop” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto tappa a Biella e Torino per le elezioni amministrative, nel primo caso, e per le Regionali nel secondo. Nelle due piazze è stato contestato da un gruppo ristretto di persone. Ma a fare notizia, l’indomani, è la foto di piazza Carlo Alberto diffusa dagli esponenti del Pd locale: “I torinesi non bevono le favole di Salvini, un migliaio di persone scarso per lui” ha scritto Stefano ...

25 aprile - l'orrore degli anti-fascisti Con due bambini : la follia nel cartello - come li mandano al corteo : Dopo due giorni dal 25 aprile, scoppiano ancora polemiche sullo scontro tra anti-fascisti e neo-fascisti dopo la pubblicazione di una foto con due bambini che sorreggono un cartello durante una delle manifestazioni per la festa della Liberazione. La pagina Azione Antifascista ha diffuso proprio il 2