Stato-mafia | il pg chiede 9 anni per Mannino «Turpe scambio per fermare le stragi»

Trattativa Stato-Mafia - procura chiede 9 anni di carcere per l’ex ministro Mannino dopo l’assoluzione in primo grado : La procura generale di Palermo ha chiesto la condanna a 9 anni di carcere per l’ex ministro Calogero Mannino, imputato di minaccia a corpo politico dello Stato. I magistrati insistono quindi nella loro ricostruzione del ruolo dell’ex esponente democristiano nella Trattativa Stato-Mafia. Mannino, che ha scelto il rito abbreviato ed è giudicato separatamente rispetto agli altri imputati, era infatti stato assolto in primo grado per ...

Inizia l'appello del processo Stato-Mafia. Cosa era Stato deciso in primo grado : La trattativa c'è stata. Il patto scellerato tra pezzi dello stato e Cosa nostra è stato siglato. Questo è emerso dal duro dispositivo della Corte d'assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, pronunciato il 20 aprile 2018 nell'aula bunker del Pagliarelli al termine di oltre quattro giorni di camera di consiglio. Con questa conclusione processuale, formulata in primo grado, si deve confrontare adesso il processo d'appello ...

Stato-mafia - si è aperto il processo d'appello sulla trattativa e le stragi : ...la disponibilità manifestata da Dell'Utri per soddisfare le esigenze di Cosa nostra hanno contribuito all'entusiastico appoggio dato da quest'ultima in Sicilia alla nascente nuova forza politica". I ...

Trattativa Stato-mafia - l’Appello inizia senza Massimo Ciancimino : “Ha avuto un ictus”. “No - è lucido”. Richiesta perizia : La prima udienza del processo d’appello per la Trattativa tra Stato e mafia comincia con la rinuncia dell’imputato Massimo Ciancimino. Il suo legale Roberto D’Agostino ha annunciato alla Corte d’assise d’appello di Palermo presieduta da Angelo Pellino che il superteste figlio dell’ex sindaco mafioso ha avuto un ictus cerebrale e non sarebbe in grado di partecipare coscientemente al processo. Un certificato medico del carcere attesta però che ...

Trattativa Stato-mafia - i 10 punti della difesa Mori : di Elvira Terranova "Non vi è prova che i contatti tra carabinieri del Ros e Vito Ciancimino si sostanziarono in una 'Trattativa' tra lo Stato e la mafia", "anzi vi sono le prove contrarie". E ancora. ...

Mafia - per studenti più forte di Stato : 23.10 Il 90% dei ragazzi ritiene che ci sia un forte rapporto tra Mafia e politica, il 67% ritiene che lo Stato non faccia abbastanza per sconfiggere le mafie;solo il 25,79% ritiene che il fenomeno criminale possa essere sconfitto definitivamente e il 42,3% ritiene la Mafia più forte dello Stato. Il dato emerge dall'indagine sulla percezione mafiosa condotta dal Centro studi Pio La Torre tra 2.722 studenti di 100scuole medie superiori ...

Mafia : indagine choc - per studenti è più forte dello Stato e legata alla politica (2) : (AdnKronos) - "La corruzione della classe dirigente è una concausa della continuità dell’organizzazione mafiosa - dice Vito Lo Monaco, presidente del centro Pio La Torre - Essa è un fenomeno criminale e una cultura che viene percepita dai giovani, dal Nord al Sud, come negativa e con differenti sens

Mafia : indagine choc - per studenti è più forte dello Stato e legata alla politica : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - Per quasi il 90 per cento dei ragazzi esiste un forte rapporto tra Mafia e politica ("abbastanza forte" per il 51,4 per cento, "molto forte" per il 38,4 per cento), mentre appena lo 0,70 per cento lo considera "inesistente". Oltre il 67 per cento dei giovani ritiene ch

Un giovane boss della mafia del Gargano è Stato ucciso a Vieste : E' morto Girolamo Perna il giovane di 26 anni vittima di un agguato messo a segno a Vieste, nel foggiano. Il 26enne, elemento di spicco della criminalità organizzata del centro garganico è morto all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove era stato ricoverato. Intorno alle 21 di venerdì 26 aprile Perna era in compagnia di un'altra persona nei pressi della sua abitazione quando qualcuno gli ha sparato ...