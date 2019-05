Sky – Insigne | “Incomprensioni chiarite | voglio restare a Napoli”

Sky – Modugno : “Insigne pronto a rinnovare - tornerà titolare con il Cagliari” : Francesco Modugno, giornalista Sky ha parlato delle condizioni condizioni fisiche e del futuro di Lorenzo Insigne. Le sue parole : “Insigne ha svolto l’intero allenamento in gruppo, già ieri aveva svolto il torello e quindi è un segno che è recuperato dai problemi muscolari. Potrebbe partire titolare contro il Cagliari. Rinnovo? E’ sempre stato al centro del progetto Napoli, poi ci sono state determinate situazioni ed ...

Sky – Insigne - infortunio alle spalle : Possibile rientro da titolare con il Cagliari - la situazione : Secondo l’edizione odierna di Sky Sport, Lorenzo Insigne ha smaltito i problemi muscolari, con il Cagliari dovrebbe tornare al centro dell’attacco. Lorenzo Insigne ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e sembra essersi messo alle spalle i malumori della piazza e i fischi nel match di ritorno con l’Arsenal. Ma, soprattutto, sembra essersi messo alle spalle i fastidi muscolari che l’hanno tenuto ai box ...

Sky – Incontro De Laurentiis-Ancelotti-Insigne-Raiola : il futuro potrebbe essere a Napoli : Dopo la foto sui social che ufficializza il rapporto con Raiola, da Sky arriva la notizia che si aspettava su Lorenzo Insigne. Secondo la redazione sportiva l’attaccante azzurro resterà a Napoli. Questa mattina ci sarebbe stato un Incontro tra Lorenzo accompagnato da Raiola e il presidente De Laurentiis con Giuntoli e il mister Ancelotti. Toni distesi tra le parti che si sono confermate la reciproca volontà di continuare insieme I ...

Sky – Modugno : “Insigne non ci sarà - ma emergono sensazioni positive” : Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal : “Non so se Insigne, in caso di recupero avrebbe giocato domani. Ancelotti, però ha dichiarato che il ragazzo ha capito come venirne fuori. Mi fa pensare che c’erano sensazioni positive. Spesso si fa riferimento più a commenti social da persone che non ci mettono la faccia anziché addetti ai ...

Sky – Le ultime sulle condizioni di Insigne : Sky Sport riporta le ultime notizie sulle condizioni fisiche di Lorenzo Insigne in seguito all’affaticamento muscolare per il quale sta soffrendo il giocatore azzurro. Oggi il capitano della squadra di Ancelotti si è allenato evitando di forzare troppo. Piccola curiosità : Insigne si è allenato con le scarpe da ginnastica. ll capitano resta in dubbio per la partita di domenica contro il Frosinone. Domani, ci sarà il provino per capire le ...

Davide Ancelotti a Sky : Insigne è un professionista. Si allena in modo esemplare» : Davide Ancelotti, viceallenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Stiamo attraversando un momento complicato, il più difficile della nostra gestione sia in termini di risultati che di prestazioni. Abbiamo fatto prove non all’altezza, ma stiamo cercando di gestire il momento con il massimo della professionalità per venirne fuori già domenica. Proveremo a fare il nostro calcio e arrivare al risultato,» Sul futuro di ...

Ghoulam a Sky : “Insigne è il nostro leader. La squadra e i tifosi devono essere con lui” : Ai microfoni di Sky Ghoulam dice che quello del Napoli non è un problema fisico ma che è stata anche un po’ colpa della sfortuna. Poi difende a spada tratta Lorenzo Insigne. “L’Arsenal ha giocato bene e ha vinto. Ci dispiace, dobbiamo essere tutti uniti. Insigne è molto importante per noi, dispiace che è stato fischiato. E’ un napoletano che rappresenta molto bene la città. Da anni gioco con lui ed è un meraviglioso ...

Insigne a Sky : «Mai detto di voler andare via - mie parole riportate male» : Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista a Sky poco prima di Napoli-Genoa. L’attaccate ha chiarito il suo pensiero. «Non ho mai detto che a giugno voglio andar via dal Napoli. Le mie parole sono state riportate male. A Napoli sto benissimo e ho sempre dato il massimo, e continuerò a farlo finché resterò qui. Sono orgoglioso di giocare nell’unica squadra che mette sempre in difficoltà la Juve. Leggo che avrei scelto Raiola ...

Davide Ancelotti a Sky : «Stanchi per il Salisburgo - punto guadagnato. Contenti di Insigne» : «Siamo stati bravi a non mollare» Davide Ancelotti ha rilasciato dichiarazioni a Sky nel post-partita di Sassuolo-Napoli 1-1 L’allenatore in seconda è stato onesto nell’analisi della partita. «Per come si era messa, si tratta di un punto guadagnato. Nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni per sbloccare la partita. Nel secondo il Sassuolo è andato meritatamente in vantaggio. C’è da dire che la squadra è stata brava a ...