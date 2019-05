Siri | Di Maio | voteremo revoca | ma nessuna crisi di governo

Su Siri continua muro contro muro tra Lega e M5s. Di Maio : “Io non arretro” : Poco più di 24 ore di tempo per trovare una soluzione al caso Siri, comporre la frattura tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ed evitare una pericolosa conta nel Consiglio dei ministri in programma mercoledì mattina alle 10. E' la missione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle prese con le tensioni, mai così alte, tra Lega e M5s. I 5 stelle continuano a chiedere le dimissioni di Siri, puntando ad evitare l'arrivo nella seduta del ...

Siri - Di Maio : 'Sconsiglio di arrivare al vertice del governo'. Giorgetti : 'Evidente un po' di clima persecutorio' : Il Movimento 5 stelle è tornato a chiedere le dimissioni di Siri: 'I magistrati faranno il loro lavoro come hanno sempre fatto, ma la questione di opportunità politica sollevata dal M5S riguarda, ...

Caso Siri - Clemente Mastella : “Luigi Di Maio mi ha rotto le palle” : Il sindaco di Benevento commenta le affermazioni di Luigi Di Maio, per cui il governo non sarebbe caduto nonostante le tensioni sul Caso Siri in quanto "Matteo Salvini non è Clemente Mastella". L'ex ministro della Giustizia replica: "Francamente, mi ha rotto le palle. Che trovi altri argomenti per alimentare le discussioni con l'alleato di governo".Continua a leggere

Caso Siri - Salvini 'Gli contestano il mutuo E il reato di tutti gli italiani.. Di Maio insiste 'Va rimosso'. : 'Possono aprire tutte le inchieste che vogliono, io sono assolutamente tranquillo. Se a Siri viene contestato di avere un mutuo, è un reato che stanno compiendo alcuni milioni di italiani che pagano ...

Caso Siri - Di Maio : 'Va rimosso - getta ombre sul governo' : 'Penso che il Caso Siri sia la cosa che più fa arrabbiare gli italiani da 20 anni. La cosa importante in questo momento è rimuovere quel sottosegretario che, secondo me, getta ombre su tutto il ...

Caso Siri - Di Maio : 'Va rimosso - getta ombre sul governo' : 'Penso che il Caso Siri sia la cosa che più fa arrabbiare gli italiani da 20 anni. La cosa importante in questo momento è rimuovere quel sottosegretario che, secondo me, getta ombre su tutto il ...

Mercoledì il Cdm su Siri - Salvini : 'Sono tranquillissimo'. Di Maio : 'Niente conta' : Non si placa lo scontro nella maggioranza sul caso del sottosegretario leghista. Il vicepremier pentastellato insiste 'Va rimosso, getta ombre sul governo'

Di Maio : Siri va rimosso - getta ombre sul Governo : Di Maio su Siri:"La cosa importante in questo momento e' rimuovere quel sottosegretario che, secondo me, getta delle ombre su tutto il Governo.

Caso Siri - Di Maio : «Va rimosso - getta ombre sul governo» : «Penso che il Caso Siri sia la cosa che più fa arrabbiare gli italiani da 20 anni. La cosa importante in questo momento è rimuovere quel sottosegretario che, secondo me, getta...

Caso Siri - Di Maio : «Non necessario cdm - ma la spaccatura c'è» : «Non credo che si debba arrivare al voto, ma in ogni Caso la spaccatura è già evidente sul Caso Siri perché vede sulla corruzione delle sensibilità differenti. Il contratto di governo ha ancora da ...

Caso Siri - Luigi Di Maio : Spaccatura con Lega è evidente - noi sulla mafia non transigiamo : Luigi Di Maio è tornato a parlare della polemica sul Caso di Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione: "La cosa più importante ora è rimuoverlo perché getta delle ombre su tutto il governo - ha commentato il capo politico del Movimento 5 Stelle - Con la Lega sensibilità differenti, noi sulla mafia non possiamo transigere".

Siri - Salvini minaccia M5s : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" ma Di Maio replica : "Con la corruzione non si sta zitti" : Nodo della discordia un "cinguettio", poi rimosso, su pescherecci italiani nel mirino dei libici. Interno: "La Trenta faccia il ministro" e la Difesa: "Fate campagna elettorale"

Di Maio insiste : "Siri getta ombre su tutto il governo - va rimosso" : Il MoVimento Cinque Stelle non si tappa la bocca sul caso Siri, come gli era stato intimato ieri dal ministro dell'Interno Matto Salvini. Caso Siri, Salvini contro M5S: 'Tappatevi la bocca, è l'ultimo avviso' La questione sarà discussa in Consiglio dei Ministri. "La cosa importante in questo momento è rimuovere quel sottosegretario che secondo me getta delle ombre su tutto il ...

Caso Siri - Di Maio : 'Niente crisi di governo se non la apre la Lega' : Il leader M5s, Luigi Di Maio, esclude una crisi di governo "a meno che non sia la Lega a chiederla dopo il voto in Consiglio dei ministri" sul Caso Siri. Il vicepremier spiega che "la spaccatura nel ...