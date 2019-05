Siri | Di Maio | ' Sconsiglio di arrivare al vertice del governo' Giorgetti | ' Evidente un

Caso Siri - Clemente Mastella : “Luigi Di Maio mi ha rotto le palle” : Il sindaco di Benevento commenta le affermazioni di Luigi Di Maio, per cui il governo non sarebbe caduto nonostante le tensioni sul Caso Siri in quanto "Matteo Salvini non è Clemente Mastella". L'ex ministro della Giustizia replica: "Francamente, mi ha rotto le palle. Che trovi altri argomenti per alimentare le discussioni con l'alleato di governo".Continua a leggere

Caso Siri - Salvini 'Gli contestano il mutuo E il reato di tutti gli italiani.. Di Maio insiste 'Va rimosso'. : 'Possono aprire tutte le inchieste che vogliono, io sono assolutamente tranquillo. Se a Siri viene contestato di avere un mutuo, è un reato che stanno compiendo alcuni milioni di italiani che pagano ...

Caso Siri - Di Maio : 'Va rimosso - getta ombre sul governo' : 'Penso che il Caso Siri sia la cosa che più fa arrabbiare gli italiani da 20 anni. La cosa importante in questo momento è rimuovere quel sottosegretario che, secondo me, getta ombre su tutto il ...

Mercoledì il Cdm su Siri - Salvini : 'Sono tranquillissimo'. Di Maio : 'Niente conta' : Non si placa lo scontro nella maggioranza sul caso del sottosegretario leghista. Il vicepremier pentastellato insiste 'Va rimosso, getta ombre sul governo'

Caso Siri - Di Maio : «Non necessario cdm - ma la spaccatura c'è» : «Non credo che si debba arrivare al voto, ma in ogni Caso la spaccatura è già evidente sul Caso Siri perché vede sulla corruzione delle sensibilità differenti. Il contratto di governo ha ancora da ...

Caso Siri - Luigi Di Maio : Spaccatura con Lega è evidente - noi sulla mafia non transigiamo : Luigi Di Maio è tornato a parlare della polemica sul Caso di Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione: "La cosa più importante ora è rimuoverlo perché getta delle ombre su tutto il governo - ha commentato il capo politico del Movimento 5 Stelle - Con la Lega sensibilità differenti, noi sulla mafia non possiamo transigere".

Siri - Salvini minaccia M5s : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" ma Di Maio replica : "Con la corruzione non si sta zitti" : Nodo della discordia un "cinguettio", poi rimosso, su pescherecci italiani nel mirino dei libici. Interno: "La Trenta faccia il ministro" e la Difesa: "Fate campagna elettorale"

Caso Siri - Di Maio : 'Niente crisi di governo se non la apre la Lega' : Il leader M5s, Luigi Di Maio, esclude una crisi di governo "a meno che non sia la Lega a chiederla dopo il voto in Consiglio dei ministri" sul Caso Siri. Il vicepremier spiega che "la spaccatura nel ...

Scontro continuo nel governo sul caso Siri. Di Maio : 'La Lega abbia il coraggio di cacciarlo'. Salvini : 'Tappatevi la bocca' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri che potrebbe revocare l'incarico del sottosegretario leghista, indagato per corruzione, non si abbassano i toni nella maggioranza. Il vicepremier dei 5 Stelle ...