Siri | aperta un' inchiesta su acquisto di una palazzina

(Di lunedì 6 maggio 2019)La Procura di Milano ha aperto una nuovache potrebbe coinvolgere Armando, il sottosegretario leghista sul quale sta già indagando la Procura di Roma per l'infamante accusa di corruzione. Al momento allegati al fascicolo della Procura non ci sono né indagati né ipotesi di reato. L'indagine è però stata affidata al procuratore aggiunto Fabio De Pasquale, che generalmente si occupa di casi di corruzione internazionale, di riciclaggio e di auto-riciclaggio.Il fatto riguarda l'di unaa Bresso - comune alle porte di Milano - da parte della figlia del leghista, attraverso un mutuo da 583mila euro acceso presso una banca di San Marino dal padre. Questa compravendita è stata segnalata all'Uif di Banca d'Italia dallo stesso notaio che si è occupato del rogito, sollevando così dei sospetti sulla provenienza del denaro utilizzato per l'La ...

