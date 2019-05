Salernitana | esonerato Gregucci Panchina a Menichini?

Salernitana - esonerato Gregucci : le soluzioni per il sostituto : La sconfitta casalinga contro il Cosenza è costata la panchina al tecnico Angelo Gregucci, pessima prestazione davanti al pubblico amico per la Salernitana, la classifica adesso fa paura e per questo motivo ha deciso per il ribaltone in panchina. Quarta sconfitta consecutiva per la Salernitana, adesso la squadra dovrà cercare la salvezza in trasferta contro il Pescara. Due le ipotesi, soluzione interna oppure l’arrivo di Menichini, ...