Meteo | inizio di settimana invernale | la perturbazione si muove verso il Sud

Meteo - inizio di settimana tra piogge e temperature in calo in tutta Italia : Le previsioni Meteo per lunedì 29 aprile mostrano un inizio di settimana tra piogge e temperature in calo in quasi tutta Italia: fenomeni sparsi in varie regioni, soprattutto in mattinata. Previsto un miglioramento nel pomeriggio e in serata. In calo le temperature minime, in particolare al Centro-Nord e sulla Puglia.