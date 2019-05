Maturità | la storia sarà argomento trasversale e preponderante nella prova d' italiano

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) L'esame di2019 quest'anno avrà un'impostazione completamente diversa rispetto agli anni passati. Il Ministro Bussetti torna a parlare del tema storico sulla scia dell'appello lanciato da Liliana Segre, Andrea Camilleri e Andrea Giardina condiviso da Repubblica lo scorso 25 aprile. I tre esponenti chiedevano di dare dignità alla materia.L'storico negli anni passati Il Ministro Bussetti, in una intervista su AdnKronos, ha messo in evidenza come negli anni passati solo l'1,3% degli studenti aveva scelto di svolgere il tema distorico durante lad'. Il flop dell'storico, secondo il Ministro Bussetti, è da rintracciarescelta di tematiche non trattate durante l'anno scolastico che andavano a toccare argomenti poco conosciuti dagli studenti. La commissione preposta alla revisione degli esami di Stato, tenendo conto di questi dati ...

