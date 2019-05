F1 | Toto Wolff | “Hamilton e Bottas si rispettano e non permetteremo che la loro relazione

F1 - Valtteri Bottas contro Lewis Hamilton : scontro interno in Mercedes. Toto Wolff : “Il rapporto può deteriorarsi - pronti i cartellini rossi” : Le Mercedes stanno dominando il Mondiale F1, hanno realizzato quattro doppiette in altrettante gare (impresa mai riuscita nella storia) e hanno schiacciato la Ferrari che non è mai riuscita a contrastare le Frecce d’Argento tranne in Bahrein dove un problema meccanico ha tradito Charles Leclerc lanciato verso il successo. Valtteri Bottas ha vinto in Australia e in Azerbaijan, Lewis Hamilton si è imposto al Sakhir e in Cina: il finlandese ...

Toto Wolff F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Il pilota più veloce in pista è stato Charles Leclerc” : La Mercedes continua a dominare la scena nel Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Baku, in Azerbaijan, è arrivata la quarta doppietta stagionale consecutiva, firmata dal finlandese Valtteri Bottas e dal britannico Lewis Hamilton. Un dominio, a tratti, imbarazzante nelle prime fasi di corsa con le gomme soft che ha permesso alle Frecce d’Argento di mettersi al riparo da sorprese e vincere con pieno merito, realizzando un nuovo ...

Formula 1 - Toto Wolff spiazza tutti dopo Baku : “Bottas si è redento - ma il più veloce è stato… Leclerc” : Il team principal della Mercedes continua a tenere tutti sulle spine, sottolineando come anche a Baku sia stata più veloce la Ferrari La realtà dice che la Mercedes sia al momento superiore alla Ferrari, ma difficilmente Toto Wolff lo ammetterà mai. Il team principal della scuderia campione del mondo continua a scaricare la pressione addosso al Cavallino, sottolineando come sia la SF90 la macchina più veloce in ...

F1 - Toto Wolff sul team order in Ferrari : “E’ una situazione difficile che può mettere in difficoltà la scuderia di Maranello” : Il GP della Cina, terza prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, è ormai alle spalle ma quanto è avvenuto continua a tenere banco. Il team order in casa Ferrari, che ha favorito il tedesco Sebastian Vettel e ha penalizzato il monegasco Charles Leclerc, è uno degli argomenti più dibattuti, al di là della grossa differenza prestazionale tra la Ferrari e la Mercedes. A dire la sua sul tema ci ha pensato anche il team Principal delle Frecce ...

Formula 1 - Toto Wolff tranquillizza Bottas : “non abbiamo intenzione di cambiare i piloti a breve termine” : Il team principal della Mercedes ha smentito un interessamento per Verstappen, confermando Hamilton e Bottas anche per la prossima stagione I piloti della Mercedes dovrebbero rimanere Hamilton e Bottas anche nella prossima stagione, almeno stando alle ammissioni fatte da Toto Wolff circa la line-up del futuro. Lapresse Interrogato sulle voci di un interessamento per Verstappen, il team principal austriaco ha provato a fare chiarezza: ...

VIDEO Toto Wolff - GP Cina 2019 : “Oggi eravamo più veloci - Hamilton motivato da Bottas” : E così è arrivata la terza doppietta in altrettante gare di questo Mondiale 2019 di Formula Uno per la Mercedes. Australia, Bahrein e Cina sono state messe in fila dal team di Brackley e Lewis Hamilton, ottenendo la seconda vittoria stagionale, la sesta a Shanghai e la numero 75 in carriera, è tornato ad occupare la vetta della classifica. Una superiorità indiscutibile quella messa in luce dalla W10 nel confronto con la Ferrari, uscita con le ...

Formula 1 - Toto Wolff punge la Ferrari : “loro vanno veloce il venerdì - noi invece…” : Sorridente e positivo il team principal della Mercedes dopo la terza doppietta consecutiva ottenuta in Cina con Hamilton e Bottas Terza doppietta consecutiva, una partenza bruciante quella della Mercedes in questo Mondiale 2019. Un tris che non arrivava dal 1992, quando fu la Williams a sbaragliare la concorrenza all’alba della nuova stagione. photo4/Lapresse Statistiche che fanno sorridere Toto Wolff, intervenuto ai microfoni di Sky ...

F1 - Toto Wolff : “Bello essere in testa al Mondiale - la Ferrari ha fatto un buon lavoro in Bahrein ed è veloce ma…” : Toto Wolff, team principal della Mercedes, si è presentato in conferenza stampa dopo le due sessioni di prove libere che hanno aperto il GP di Cina 2019, terza tappa del Mondiale F1. La mattinata è stata produttiva col miglior tempo siglato da Valtteri Bottas nella FP2 e il passo gara convincente del finlandese e di Lewis Hamilton. Il Gran Premio che si correrà a Shanghai sarà il numero 1000 della storia della Formula Uno: ...

Formula 1 – Dalla velocità delle Ferrari ai contatti con Verstappen - la verità di Toto Wolff : “non ho il numero di Max” : Nel venerdì del weekend del Gp di Cina, Toto Wolff palesa le sue sensazioni in vista della gara di Shanghai: il boss della Mercedes parla anche di Max Verstappen Il venerdì del terzo appuntamento del campionato mondiale di Formula 1 va in scena con le prime e le seconde prove libere. Tra una sessione e l’altra a tirare le somme dei primi appuntamenti iridati anche il boss della Mercedes. Toto Wolff ha detto ai microfoni di Sky F1: ...

F1 - Toto Wolff punge la Ferrari : “Metteremo pressione ai nostri avversari. Leclerc? Un bel problema per la Rossa” : Domani prenderà il via il weekend del GP della Cina, terzo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Shanghai la Mercedes arriva ai nastri di partenza in vetta alle due graduatorie dei piloti (con Valtteri Bottas) e dei costruttori, e volendo far valere la propria superiorità. Una leadership, c’è da dire, agevolata anche dagli errori della Ferrari, che in Bahrein aveva dimostrato di essere superiore sul piano della ...

Formula 1 - Toto Wolff esalta Hamilton : “il sorpasso su Vettel è un segnale di forza che sposta gli equilibri” : Il team principal della Mercedes ha parlato del sorpasso compiuto da Hamilton su Vettel nel corso del Gp del Bahrain Toto Wolff non ama esporsi, ma non ha potuto fare a meno di commentare lo splendido sorpasso compiuto da Lewis Hamilton ai danni di Sebastian Vettel nel corso del Gp del Bahrain. photo4/Lapresse Il team principal della Mercedes ha sottolineato l’importanza di quella manovra, che ha permesso al britannico di sfruttare ...

VIDEO Toto Wolff : “Abbiamo avuto un grande c**o”. Il commento per la vittoria di Lewis Hamilton nel GP Bahrein : “Abbiamo avuto un grande c**o“. Toto Wolff, team principal della Mercedes, descrive in questo modo la vittoria di Lewis Hamilton nel GP del Bahrein 2019. Il britannico ha infatti approfittato al meglio dei problemi avuti da Charles Leclerc che ha dovuto fare i conti con le criticità del motore della sua Ferrari: il monegasco si trovava infatti agevolmente al comando e aveva la vittoria in pugno ma il problema ha permesso al Campione ...