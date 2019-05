Collegio Coni | Scudetto del 2006 | inammissibile il ricorso della Juve

Scudetto 2006 - il Collegio di Garanzia del Coni dichiara inamissibile il ricorso della Juventus : Il Collegio di Garanzia del Coni , presieduto da Franco Frattini, ha dichiara to inammissibile il ricorso della Juventus sullo Scudetto 2005/ 2006 assegnato dopo Calciopoli all’Inter dall’allora commissario straordinario della Figc, Guido Rossi. “Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, tenutasi in data odierna e presieduta da Franco Frattini, ha […] L'articolo Scudetto 2006 , ...

Coni : Collegio decide su scudetto 2006 : ROMA, 06 MAG - A distanza di 13 anni dallo scandalo che sconvolse il calcio italiano, oggi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni è andato in scena l'ultimo atto su Calciopoli. Innanzi all'ultimo grado di giustizia sportiva, a sezioni unite, presieduto da Franco Frattini, l'avvocato della Juventus Luigi ...

Coni - il Collegio di Garanzia decide sul reintegro di Gavillucci : Domani sarà finita, in un senso, o nell'altro. Il Collegio di Garanzia del Coni , organo di ultima istanza della giustizia sportiva, relatore il prof. Attilio Zimatore,, si pronuncerà in via ...