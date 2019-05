Cnel, M5S: “In Senato la proposta di legge per abolirlo”. Ente presenta ddl per non sparire (Di lunedì 6 maggio 2019) Approda mercoledì in Senato la proposta di legge presentata dal M5S per abolire il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, composto da 64 consiglieri, che da anni è sinonimo si sprechi pubblici. Boschi (Pd) attacca: "Hanno gridato al colpo di Stato quando lo abbiamo proposto noi. Prima ti offendono, poi ti copiano".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di lunedì 6 maggio 2019) Approda mercoledì inladita dal M5S per abolire il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, composto da 64 consiglieri, che da anni è sinonimo si sprechi pubblici. Boschi (Pd) attacca: "Hanno gridato al colpo di Stato quando lo abbiamo proposto noi. Prima ti offendono, poi ti copiano".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

meb : Il M5S annuncia una nuova riforma costituzionale per abolire un ente inutile: il Cnel. Eppure sono gli stessi che h… - Ernesto65373005 : RT @andr900: Abolire il CNEL. Dopo che hanno fatto un casino per votare no al referendum. Una masnada di balordi impostori, ecco cos'è il… - SaltSimo : RT @xbici: Altro smacco al #pd, dopo l'abolizione dei vitalizi ora tocca al CNEL. Loro non ci sono riusciti in 5 anni. Incapaci ! Il Minis… -