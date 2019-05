Capello | “Con me | Icardi non sarebbe entrato nello spogliatoio E su Insigne | Allegri e

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Le dichiarazioni di Fabio, negli studi di Sky, ieri sera nel post-partita di Napoli-Cagliari. Il tecnico dice la sua sulla vicenda dello shooting fotografico die Wanda Nara: “Non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose, nelle mie squadre non so se poiriuscito a entrare. Ma non per me, neanche per i compagni. E’ una cosa che nonstata accettata. E’ questa, poi, la chiave delle vittorie”.è certo che tutta la vicenda sia una montatura fatta a regola d’arte: “Secondo me potrebbe essere una cosa studiata: potrebbe essere fatta anche ad arte per rimanere all’Inter, dato che hanno espresso questo desiderio“.ha espresso una sua opinione anche sul rendimento di, involuto negli ultime mesi: “Il Napoli ha sprecato tante occasioni questa sera.? Ha giocato da, è ...

stefy8917 : RT @Zebratus: Capello: 'Allegri ha fatto due finali di Champions ed è criticato, mentre Klopp viene esaltato. Questo è il problema vero. St… - Leiacheese : RT @Zebratus: Capello: 'Allegri ha fatto due finali di Champions ed è criticato, mentre Klopp viene esaltato. Questo è il problema vero. St… - juvemyheart : RT @Zebratus: Capello: 'Allegri ha fatto due finali di Champions ed è criticato, mentre Klopp viene esaltato. Questo è il problema vero. St… -