Cairo - no a SuperLega per 'ricchi eletti' : ANSA, - MILANO, 6 MAG - "Preoccupa questa SuperLega per ricchi eletti dal Signore, è un po' contro il principio dello sport secondo cui chi è bravo e fa bene le cose può emergere. Con questo fantomatico progetto, poi diventa difficile scardinare il meccanismo a inviti, nemmeno fosse una cena di gala". Il presidente ...

Asse Cairo-De Laurentiis contro la Superlega di Agnelli : AdnKronos – “Non ero sicuro di poter andare ma vista l’importanza della cosa domani sarò anch’io a Madrid. Credo sia importante essere molto rigidi: rispetto alla ‘Super Champions europea’ ho sentito cose che non mi piacciono affatto, sarebbe un modo per sviluppare un calcio di élite che esclude però la gran parte delle squadre e si limita ad alcune, per di più scelte”. E’ la presa di ...

Cairo 'non mi piace progetto Superlega' : ROMA, 6 MAG - Il progetto della Superlega europea di calcio di cui domani si parlerà a Madrid in una riunione cui sono stati invitati i rappresentanti dei club europei "non piace affatto" al ...