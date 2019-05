Ballando con le stelle | Nunzia De Girolamo asfalta Mariotto | Io pasta scotta? Lui è

Ballando con le stelle - colpaccio di Milly Carlucci : in studio Alessandro Del Piero : Sulla pista di Ballando con le stelle sta per scendere un grande campione: Alessandro Del Piero. Il calciatore sarà ballerino per una notte nella trasmissione condotta da Milly Carlucci. Come scrive in anteprima TvBlog, sabato 11 maggio, in prima serata, su Raiuno, il calciatore sbarcherà nuovamente

Anticipazioni Ballando con le stelle : l'ospite dell'11 maggio sarà Alessandro Del Piero : Il programma 'Ballando con le stelle', trasmesso ogni sabato sera su Rai Uno, condotto da Milly Carlucci, sta proseguendo il suo successo nella prima serata del sabato sera, nonostante la competizione di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. La scorsa puntata la trasmissione della Carlucci ha conquistato il palcoscenico televisivo con uno share del 22,56% (3.953.000 telespettatori) con cui il programma della Rai è riuscito a superare ...

Ballando con le Stelle - Selvaggia Lucarelli sulle dimensioni di Lasse Matberg : «A lui serve un anello di Saturno» : La prima prova di Ballando con le Stelle è quella dell’hula-hoop e i concorrenti in gara, col solo aiuto delle indicazioni dei loro maestri, si sono sfidati dopo l’esibizione della ballerina Rossella Gencarelli. Alla fine, il migliore della prova, secondo la giudice Carolyn Smith, è stato Angelo Russo, in un podio tutto al maschile: l’attore de Il commissario Montalbano ha preceduto Enrico Lo Verso e Ettore Bassi. Selvaggia ...

Alessandro Del Piero sabato a Ballando con le stelle (Anteprima Blogo) : Dopo l'ennesimo successo in termini di ascolti della puntata numero 6 andata in onda sabato, è già tempo di pensare alla prossima emissione di Ballando con le stelle, in onda sabato 11 maggio 2019 in diretta dall'auditorium del foro italico in Roma. Oggi qui su TvBlog vi diamo conto in anteprima di chi sarà il ballerino per una notte della settima puntata dell'edizione 2019 di Ballando con le stelle. Si tratta di una vecchia conoscenza dello ...

Ballando con le stelle - tutto sulla sesta puntata : A Ballando con le stelle succede di tutto: la sesta puntata 'tutti contro tutti' vince la gara degli ascolti del sabato sera. Tra balli sexy, polemiche e il giallo del televoto. Ballerini per una sera,...

Incidente hot a Ballando con le Stelle : si strappano i pantaloni di Lasse Matberg : Imprevisto con momenti di imbarazzo nell'ultima puntata di Ballando con Stelle. Lasse Matberg è stato protagonista di un piccolo Incidente mentre ballava con la maestra Sara Di Varia....

Giallo a Ballando : stop al televoto - ma Milly Carlucci conosce già il risultato : Il televoto non smette di creare discussioni, non solo ad Amici (dove Mameli ha battuto di nuovo Valentina), ma anche a Ballando con le Stelle, il programma cult di Milly Carlucci. Nel corso dell’ultima puntata infatti è nato un piccolo Giallo: perché la regia ha dato lo stop al televoto, ma la conduttrice aveva già in mano la busta con il risultato? Ma andiamo con ordine. Lo show di Rai Uno, ancora una volta, non ha deluso le aspettative, ...

Ballando con le stelle - suor Cristina si sente male : "Stava per svenire" : suor Cristina continua ad attirare l'attenzione su di sé. Dopo aver minacciato di lasciare Ballando con le stelle , qualora il suo modo di fare spettacolo non dovesse essere gradito al programma ...

Alessandro Del Piero sabato a Ballando con le stelle (Anteprima Blogo) : Dopo l'ennesimo successo in termini di ascolti della puntata numero 6 andata in onda sabato, è già tempo di pensare alla prossima emissione di Ballando con le stelle, in onda sabato 11 maggio 2019 in diretta dall'auditorium del foro italico in Roma. Oggi qui su TvBlog vi diamo conto in anteprima di chi sarà il ballerino per una notte della settima puntata dell'edizione 2019 di Ballando con le stelle. Si tratta di una vecchia conoscenza ...

Ballando con le Stelle 2019 - il regista chiede lo stop al televoto ma Milly Carlucci ha già la busta con i risultati in mano! : Un piccolo mistero ha caratterizzato la sesta puntata di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, andata in onda sabato 4 maggio 2019.Nel corso di un rituale oramai consolidatissimo, Milly Carlucci aveva aperto il televoto al termine delle esibizioni delle coppie e, poco tempo dopo, ovviamente, ne aveva dato lo stop: la conduttrice, quindi, era in procinto di annunciare ufficialmente le coppie che si sarebbero ...

"Ballando" - la Carlucci ha già la busta con i risultati : C'è qualcosa che non va nel dance show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci . Nella puntata di Ballando con le stelle , che è stata trasmessa ieri, sabato 4 Maggio in prima serata, c'è stato un po' ...

Ballando con le stelle - sconcerto in diretta : Antonio Razzi - come si è conciato e cosa fa alla ballerina : A Ballando con le stelle, sconcerto per Antonio Razzi. L'ex senatore è stato conciato malissimo: vestito tutto di giallo come Jim Carrey nel film The Mask. Se ci unite la negazione al ballo e le mosse pecorecce, viene fuori una tremenda pagina di televisione. Nella puntata di ieri Ballando con le s

"Mi va bene - ma lasciaci giocare". Duro scontro in diretta a Ballando : Non è un buon momento quello che Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro stanno vivendo a Ballando con le Stelle . La scorsa settimana entrambi erano usciti doloranti e malconci, a causa di febbre e ...

Ballando con le stelle - il boogie scatenato di suor Cristina con gli Oradei sulle note di Don’t stop me now : suor Cristina ancora protagonista della serata di RaiUno, ha stupito con effetti speciali Ballando con Stefano Oradei, Giulia e Jessica uno scatenatissimo boogie sulle note di Don’t stop me now dei Queen L'articolo Ballando con le stelle, il boogie scatenato di suor Cristina con gli Oradei sulle note di Don’t stop me now proviene da Il Fatto Quotidiano.