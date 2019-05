A sorpresa annunciati i concerti di Niccolò Fabi dopo Diventi Inventi 1997-2017 attesi in

optimaitalia

(Di lunedì 6 maggio 2019)Sono arrivati adi, a due anni dall'ultimo live con il quale aveva annunciato una lunga pausa dalla musica che sembra in procinto di concludersi con l'annuncio adelle date che sono comparse sui canali ufficiali dedicati all'artista. I biglietti per assistere ai, che partiranno da Ravenna il 1° dicembre, saranno presto in prevendita mentre il calendario delle date sembra essere quasi al completo. Per la nuova annata di live,torna nella dimensione intima dei teatri che si avvierà con il Teatro Dante Alighieri del centro romagnolo. L'ultima tappa della passata erasi è tenuta al PalaLottomatica, oggi Palazzo dello Sport, ed è anche stata l'occasione per annunciare la pausa dalla musica che in molti avevano interpretato come un addio definitivo e non come un arrivederci che sta per concludersi con le date ...

OptiMagazine : A sorpresa annunciati i concerti di @NiccolòFabi dopo #DiventiInventi 1997-2017 attesi in autunno - bubinoblog : @PietroDiGregoli @cheTVfa @CIAfra73 @famigliasimpson @napoliforever89 @tw_fyvry @Peppe_FN @gianlu_79 @ZeusMega… -