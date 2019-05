World Challenge Cup | le Farfalle azzurre trionfano nel concorso generale

ilmessaggero

(Di domenica 5 maggio 2019) Le, vice campionesse del mondo in carica,nell'All around dellaCup a Guadalajara. La capitana Alessia Maurelli e compagne, Martina Centofanti , Martina ...

ItaliaTeam_it : IMMENSEEEEEE ?? A Guadalajara Farfalle in trionfo nel Concorso Generale! RT per il tripudio #ItaliaTeam nella Wor… - ItaliaTeam_it : FAVOLOSA! ?? Nella World Challenge Cup di Guadalajara Alexandra #Agiurgiuculese è terza nell'All-Around! RT per l… - Eurosport_IT : Alexandra #Agiurgiuculese fa la storia!!! ???????? Bronzo nell'all-around a Guadalajara: mai nessuna azzurra nella sto… -