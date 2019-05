Ultime Notizie Roma del 05-05-2019 ore 10 | 10

romadailynews

(Di domenica 5 maggio 2019)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Ministero della Difesa si congratula con la marina militare con Un Tweet Ma poi costretta a fare marcia indietro quando scopre che la notizia di un salvataggio di pescherecci italiani dalle motovedette libiche cazzin dietrofront che diventa occasione per una polemiche all’interno del governo per quello della difesa. guidato da Elisabetta trenta e quello dell’interno guidato da Matteo Salvini trenta facce ha il ministro si informi invece di polemizzare con Salvini a fermano mai visto Ministero usato asindeto orari replicano dalla difesa polemica che col passare delle ore poi arriva a coinvolgere anche due vicepremier di riferimento di Movimento 5 Stelle e lega capisco la difficoltà della Lega ma non serve che attacchi Ministro della Difesa trenta per provare a coprire caso Siri per ...

