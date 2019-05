Ucraina | delegazione ambasciata Usa in visita nel Donbass

agenzianova

(Di domenica 5 maggio 2019) "Sul terreno delle regioni di Donetsk e Luhansk i diplomatici hanno raccolto informazioni sull'attuale situazione politica e di sicurezza nell'area dell'operazione e hanno tenuto riunioni con il ...

MilaniAnnalisa : RT @SenatoStampa: #Ucraina. Per secondo turno elezioni presidenziali, a missione di monitoraggio elettorale prendono parte on. @GrimoldiPao… - GiorgiaBrasca : RT @SenatoStampa: #Ucraina. Per secondo turno elezioni presidenziali, a missione di monitoraggio elettorale prendono parte on. @GrimoldiPao… - LukoRock : RT @SenatoStampa: #Ucraina. Per secondo turno elezioni presidenziali, a missione di monitoraggio elettorale prendono parte on. @GrimoldiPao… -