“Roma è ordinata e pulita | soprattutto in periferia Della Raggi non dico più nulla”

(Di domenica 5 maggio 2019) “Oggi pomeriggio sarò a Roma, ma del sindaco di Roma nonpiù nulla sennòno che ce l’ho con lei. Roma è, la metropolitana funziona, le strade sono a posto, i cestini sono vuoti e non si vede neanche un topo in giro per le strade“. Lo ha detto il leaderLega Matteo Salvini a un comizio al Galluzzo, frazione alle porte di Firenze. “Tutto ordinato, pulito, perfetto – ha aggiunto Salvini -.in: a Ostia, Tor Bella Monaca, Tor Pignattara, tutto è tranquillo, pulito e sicuro. Almeno così nonno che voglio litigare con gli altri” conclude ironicamente il ministro dell’Interno.L'articolo “Roma èinnonpiù nulla”: Salvini depone l’ascia di guerra? Meteo Web.

