ilfoglio

(Di domenica 5 maggio 2019) La forza della chiesa viene dalla pazienza, dalla perseveranza e dalla volontà di accettare la realtà della fede. Questo mi ha fatto pensare che la nostra povertà, la sofferenza e la persecuzione sono le tre colonne che rafforzano la chiesa”, diceva qualche tempo fa il cardinale laotiano Louis-Marie

donorapotente : RT @Matti8Mattina: L'assassino è statunitense di origine coreana, pelle chiara. Non è quindi più interessante la notizia della rapina sfoci… - _A_mors : RT @matteomatzuzzi: L’inferno dei cristiani d’Asia-Minacciati e perseguitati perché considerati simbolo dell’occidente ostile. Non c’entra… - alinatede : RT @Matti8Mattina: L'assassino è statunitense di origine coreana, pelle chiara. Non è quindi più interessante la notizia della rapina sfoci… -