Forte dei Marmi: in Cadillac finisce nella piscina dell’hotel, esce e se ne torna a casa (Di domenica 5 maggio 2019) Protagonista dell'episodio un giovane di 24 anni che guidava l'auto del padre imprenditore. Dopo aver sfondato un basso muro di cinta di un albergo, è finito in piscina. Insieme all'amico che era al suo fianco è uscito e si è diretto verso casa. Rintracciato, ha spiegato di aver perso il controllo del mezzo a causa della pioggia.



