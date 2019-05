Calcio | i ' Punti di vista' di Andrea Amorini | ' Il Piacenza perde una battaglia | ma non la

Vicovaro (Calcio - Promozione) - Storti : “Facciamo dodici punti e poi magari arriva una sorpresa…” : Roma – Il Vicovaro fa il suo dovere. Nel match pomeridiano di ieri contro il Poggio Fidoni la squadra arancioverde ha vinto con un rotondo 4-0 grazie alle reti di Grassi, Petrucci, Baronci e Petrangeli. Ancora una volta il Vicovaro ha tenuto inviolata la sua porta, stavolta difesa dal classe 1999 Andrea Bussi. Un dato che ha fatto ovviamente felice il preparatore dei portieri Denis Storti. “Non ero presente per motivi personali alla sfida, ...

MotoGp – Marquez - la dura scelta tra Calcio e moto e i punti forti dei rivali : “se vorrei essere Valentino Rossi? Ecco la verità” : A tutto Marquez: dalla scelta tra calcio e moto alle doti dei suoi rivali: le parole dello spagnolo della Honda Marc Marquez ha conquistato domenica la sua prima vittoria stagionale, facendo il vuoto dietro di sè al Gp d’Argentina. Il campione del mondo in carica ha molto tempo per festeggiare il suo primo successo, vista la pausa in calendario di una settimana. AFP/LaPresse Tra un po’ di relax ed allenamenti, Marquez è stato ...

Tre punti e quarto posto per la Roma Calcio Femminile : Roma – Serviva una vittoria per ripartire e vittoria è stata. Diciottesima giormata di Serie B cruciale per la Roma Calcio Femminile, che al Certosa riceve la Fortitudo Mozzecane, avanti di tre punti rispetto alle giallorosse. Difesa inedita quella schierata da mister Colantuoni, che con Capparelli e Sclavo squalificate e Romanzi indisponibile schiera la centrocampista Pisani a destra e Checchi a sinistra. Vogliose di imporre il proprio ...

Calcio - Serie A 2019 : Kean batte l’Empoli - Donnarumma affonda il Milan. Punti pesanti per l’Udinese : Gli anticipi del sabato della 29ma giornata della Serie A di Calcio vedono la vittoria della Juventus sull’Empoli grazie al solito Kean, mentre il Milan cade a Marassi per mano della Samp a causa di un errore grossolano di Donnarumma che propizia il gol di Defrel. L’Udinese infine fa tre passo verso la salvezza superando il Genoa. L’Udinese regola il Genoa nell’anticipo delle ore 15.00 con un gol per tempo: apre al ...

Rocca Priora (Calcio - I cat.) affonda la Novauto - Antonelli : “Tre punti che ne valgono sei” : Roma – Altri tre passi verso il sogno. La Prima categoria del Rocca Priora rimane in vetta al girone F anche dopo il fondamentale scontro diretto con la Novauto. La squadra di mister Paolo Lunardini ha vinto 3-1 e ha tenuto “a distanza” il Valle Martella, ancora in ritardo di due punti. “Una vittoria che vale sei punti perché oltre a darne tre a noi, allontana anche la Novauto che comunque ancora non è fuori dai giochi con sei partite da ...

Virtus Divino Amore (Calcio - I cat.) - fiocco azzurro e tre punti per Trevisani : “Che emozione” : Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore è finalmente tornata alla vittoria. La squadra di mister Andrea Fagiolo ha vinto per 2-0 il match interno contro la Nuova Canarini Rocca di Papa: un successo fondamentale che permette ai capitolini di abbandonare l’ultimo posto in classifica. “Siamo riusciti a fare una prestazione molto positiva a livello di collettivo – esulta capitan Alessandro Trevisani – Tutti coloro che sono scesi in ...

Olbia Calcio : a Vercelli tre punti pesanti per la classifica : L a diretta conseguenza è un contrapposizione che lascia ben pochi spunti alla cronaca, almeno sino a quando, è il 23 , Gemmi non concretizza il primo tiro della gara con un destro da fuori area che ...