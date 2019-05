BORSA & SPREAD Le soglie che servono all' Italia per fare un salto

S&P fa bene allo spread e alla BORSA : La Borsa di Milano conclude la giornata con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,23% a 21.788 punti e l'All Share +0,25% a 23.843. Hanno zavorrato i listini alcuni dati macroeconomici su spesa e ...

BORSA Italiana oggi - Milano torna in rialzo. Spread in calo dopo rating S&P : FIDUCIA ECONOMIA IN calo - Ad aprile l'indice ESi della Commissione europea che misura la fiducia nell'economia è calato in misura marcata nella zona euro e nella Ue: rispettivamente di 1,6 punti ...

BORSA & SPREAD/ Il segnale importante che può arrivare dai Btp : La scorsa settimana si è chiusa con il giudizio di Standard & Poor's sul debito italiano. Oggi dallo SPREAD potrebbe arrivare un segnale importante

Indici di BORSA fermi aspettando S&P : Ultimamente succede spesso che gli Indici di Piazza Affari concludano una seduta senza quasi essersi mossi: oggi è capitato di nuovo, con il Ftse Mib che segna +0,08% a 21.737 punti e l'All Share +0,...

BORSA : Europa in calo con paure crescita - Milano attende S&P : Borse europee in rosso con i dubbi sulla crescita economica espressi dalla Bce ed in attesa del Pil degli Stati Uniti. Gli investitori vedono nella Brexit e nella guerra commerciale tra Usa e Cina i ...

BORSA - Wall Street chiude in rialzo - S&P500 e Nasdaq a nuovi record : Roma, 23 apr., askanews, - Chiusura in rialzo a Wall Street con l'indice S&P500 e il Nasdaq che hanno messo a segno nuovi record, mentre una serie di rapporti sugli utili aziendali, migliori del ...

Siti B&T vince una commessa in Pakistan - titolo corre in BORSA : Siti B&T Group, fornitore di tecnologia e di impianti completi al servizio dell'industria ceramica mondiale delle piastrelle e dei sanitari, fornirà un nuovo impianto completo alla società Master ...

BORSA & MERCATI/ Btp - azionario e petrolio : gli spunti per la settimana finanziaria : Inizia una nuova settimana per le Borse. Ci sono senz'altro delle indicazioni utili di cui tener conto prima di compiere mosse sui MERCATI