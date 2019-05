davidemaggio

(Di domenica 5 maggio 2019)e Maria De FilippiA ospitare ha cominciato lei. Ed ora è tempo di ricambiare il favore.e Maria De Filippi stanno per ritrovarsi dopo la lunga chiacchierata di A Raccontare Comincia Tu. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi chesarà ospite della settima puntata del serale di2019, in programma sabato prossimo (11 maggio) in prima serata su Canale 5.La signora del Tuca Tuca rimette così piede a Mediaset dopo qualche anno, pronta a debuttare in un programma della De Filippi., per diverse stagioni coach a The Voice nonchè giudice di Forte Forte Forte, ha sempre ammesso di ammirare il lavoro fatto danella scoperta di nuovi talenti.La storica showgirl canterà e ballerà con i protagonisti del programma, rimasti orfani dei direttori artistici, e non sarà l’unica sorpresa della prossima puntata di...

davidemaggio : BOOM! @Raffaella Carrà ad Amici Leggi l’anteprima di - nikizag7 : RT @davidemaggio: BOOM! @Raffaella Carrà ad Amici Leggi l’anteprima di - MandronePeppe : RT @davidemaggio: BOOM! @Raffaella Carrà ad Amici Leggi l’anteprima di -