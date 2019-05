Bayern Monaco | annuncio ufficiale | Ribery lascia il club

sportfair

(Di domenica 5 maggio 2019)pronto ad una rivoluzione, Robben efaranno spazio a nuovi arrivi di spessore in attacco “Francknon prolungherà il suo contratto con ile lascerà ilquest’estate. Grazie per tutto, Franck“. Con queste poche parole ilha comunicato l’addio aldi uno dei calciatori che ha fatto la storia recente dei bavaresi., così come Robben, lascerà dunque ilma non sembra volersi ritirare dal calcio giocato. I due saranno parametro zero in estate, forse qualche big potrebbe farci un pensierino. Ilprepara una super rivoluzione sul mercato.L'articoloilSPORTFAIR.

OptaPaolo : 3 - L'#Ajax è la terza squadra che ha vinto in trasferta ottavi, quarti di finale e semifinale di una singola edizi… - CaballeroSamy : RT @GoalItalia: UFFICIALE - Bayern Monaco, Ribery non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno - GoalItalia : UFFICIALE - Bayern Monaco, Ribery non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno -