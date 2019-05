Alberi caduti | chiusa la provinciale 127

Vento forte in Puglia - a Brindisi bloccato traghetto per Valona. Alberi caduti a Bari : Fermi una notte al porto di Brindisi perché per il Vento forte la nave non può navigare in sicurezza. È la disavventura dei 120 passeggeri della 'St Damian', nave traghetto che sarebbe dovuto salpare ...

Gli Alberi caduti nella tempesta in Val di Fiemme diventeranno violini Stradivari : Lo scorso novembre la tremenda tempesta Vaia ha sradicato migliaia di alberi in Val di Fiemme, in Trentino, caduti come stuzzicadenti in seguito a raffiche di vento che hanno raggiunto i 200 chilometri orari. Una catastrofe che ha colpito uno dei boschi più belli delle Dolomiti, devastando un territorio molto ampio. Fallen trees in Dolomites Alps after storm, ItalyGli alberi distrutti della Val di Fiemme dalla tempesta VaiaLady-PhotoAlcuni di ...