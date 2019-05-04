romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 04-05-2019 ore 14:30: VIABILITÀ ROMA SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 13:20… - romadailynews : Traffico Roma del 04-05-2019 ore 13:30: VIABILITÀ ROMA SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 13:20… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 13:20 STEFANO ALONZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE IN ESTERNA PROVOCA CODE TRA APPIA E TUSCOLANA SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA CASILINA CODE A TRATTI NEI CENTRI DI BORGHESIANA TORRE NOVA E SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE NEI PRESSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 12:20 STEFANO ALONZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA SU VIA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA CASILINA CODE A TRATTI NEI CENTRI DI BORGHESIANA TORRE NOVA E SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE NEI PRESSI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 11:20 STEFANO ALONZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SU L A1 Roma FIRENZE UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA FABRO ED ORVIETO IN DIREZIONE Roma SU VIA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 10:20 STEFANO ALONZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SU L A1 Roma FIRENZE UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA Roma NORD E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE FIRENZE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 Roma TERAMO, CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 09:20 STEFANO ALONZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI PER VEICOLO IN PANNE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE Roma SU VIA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. TUTTAVIA RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LA CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA Regione, VI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. TUTTAVIA RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LA CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 20:20 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. NON MOLTE LE SEGNALZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA CI SONO RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. INFINE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 19:35 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SI STA LENTAMENTE NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. ED INFINE SULLA NETTUNENSE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 19:05 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DALL’A1 DIRAMAZIONE Roma NORD DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE SULLO SVINCOLO DI IMMISSIONE DEL RACCORDO PER LA CARREGGIATA ESTERNA RESTANDO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. TRAFFICO RALLENTATO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 18:35 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DALL’A12 Roma TARQUINIA DOVE IL TRAFFICO È STATO SBLOCCATO A SEGUITO DEL PRECEDENTE INCIDENTE PERMANGONO PERO’ LE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E FREGENE IN DIREZIONE AURELIA. PASSIAMO AL RACCORDO, IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 18:05 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO A12 Roma TARQUINIA DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO PER L’INTERVENTO DELL’ELIAMBULANZA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E FREGENE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 17:35 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DALL’A1 DIRAMAZIONE Roma NORD DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PASSIAMO SULLA A12 Roma TARQUINIA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E FREGENE IN DIREZIONE AURELIA. SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 17:05 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SU VIA PRENESTINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PRATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 16:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. IN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA, PERMANGONO PERO’ LE CODE TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZINE Roma. PASSIAMO AL RACCORDO DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO. DISAGI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ...