Spettatori Serie B | i tabellini | buon pubblico a Cremona

(Di sabato 4 maggio 2019)B – Si sono giocate oggi importanti partite, valide per la 37^ giornata diB. Vittoria fondamentale del Palermo ad Ascoli, crollo del Verona a Cittadella. Vittoria importante in chiave playoff per lo Spezia sul Crotone, pareggi in Venezia-Pescara e Cremonese-Brescia.ASCOLI-PALERMO 1-2 – ASCOLI (4-4-2): Lanni; Laverone, Valentini, Padella, D’Elia; Cavion, Addae (32′ st Frattesi), Casarini, Chajia (42′ st Coly); Ciciretti, Ardemagni. In panchina Milinkovic Savic, Scevola, Rubin, Troiano, Baldini, Iniguez, Ganz, Quaranta, Andreoni, Ngombo. Allenatore: Vivarini PALERMO (4-3-3): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta (50′ st Aleesami); Murawski (25′ st Fiordilino), Jajalo, Haas; Moreo, Puscas (32′ st Falletti), Trajkovski. In panchina Pomili, Rispoli, Accardi, Gunnarsson, Lo Faso, Ingegneri, Pirrello. ...

