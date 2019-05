San Gennaro | Napoli ferita attende il miracolo di maggio | processione annullata per la

Il maltempo a Napoli ha fatto saltare la processione di San Gennaro : L'inclemenza del tempo a Napoli fa cancellare la tradizionale processione in onore di San Gennaro. La celebrazione in onore del santo patrono si terrà in Duomo presieduta dal cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe, il quale alle 17.30 si recherà nella cappella di San Gennaro per portare in processione la teca con il sangue del martire e il busto argenteo. La Protezione civile della Campania intanto ha diramato una nota ...

E Poi C’è Cattelan stasera su Sky Uno con Gennaro e Sangue Blu di Gomorra : E poi C’è Cattelan su Sky Uno giovedì 2 maggio con Salvatore Esposito e Arturo Muselli di Gomorra e un ospite a sorpresa Puntata misteriosa per E Poi C’è Cattelan stasera giovedì 2 maggio su Sky Uno (canale 108 del satellite, digitale terrestre canale 455) e sempre disponibile on demand. Prima Salvatore Esposito e Arturo Muselli, Gennaro e Sangue Blu di Gomorra alla vigilia delle puntate finali. Poi un ospite a sorpresa che per la ...

Gennaro Battaglia e Ilario Simonetta portano a termine l'Ultramaratona Milano-Sanremo : Ilario Simonetta e Gennaro "Genny" Battaglia dell'Asd RunRivieraRun hanno chiuso questa mattina, dopo lo straordinario arrivo degli staffettisti di ieri, la Ultra Maratona UMS19 individuale da Milano ...

Grande Fratello 2019/ Gennaro sbotta : "Mila - sei peSante!" - poi Ivana... : Grande Fratello 2019, Gennaro al centro dei pensieri di alcune donzelle della Casa: da Mila a Ivana, ecco cosa è successo ieri sera.

A San Severo una piazzetta sarà intitolata al maresciallo Di Gennaro ucciso a Cagnano Varano : Una piazzetta di San Severo sarà intitolata alla memoria del maresciallo Vincenzo Carlo Di Gennaro , vicecomandante della stazione dei Carabinieri di Cagnano Varano, ucciso il 13 aprile scorso in un ...

Grande Fratello 16 - Gennaro Lillio si allontana da Mila Suarez : "Non sei tranquilla - sei peSante sulle cose!" (Video) : Nella casa del Grande Fratello 16, la miccia tra Gennaro Lillio, ex di Lory Del Santo, e Mila Suarez, ex di Alex Belli, sembrava essersi accesa subito, già dal momento in cui i due si sono incontrati nella Casa per la prima volta.Dopo nemmeno due settimane, però, il rapporto tra i due si è già "raffreddato" a causa soprattutto di alcuni comportamenti tenuti da Mila che Gennaro, evidentemente, non ha mandato giù.prosegui la letturaGrande ...

Napoli - lo slalom dei turisti tra bivacchi e rifiuti al museo di San Gennaro : Qualcuno salvi via Duomo dal degrado e salvi il museo del tesoro di San Gennaro dall'immondizia: «Mi viene da piangere - commenta Antonio Borella, il responsabile - Siamo sotto...

Grande Fratello 16 - Lory Del Santo : "Gennaro Lillio? Fu lui a cercarmi. Conosco anche Michael Terlizzi e nasconde dei segreti..." : Gennaro Lillio, ex fidanzato toy-boy di Lory Del Santo, è uno dei concorrenti del Grande Fratello 16, sicuramente uno dei sex-symbol di questa edizione.La storia tra Gennaro e la Del Santo si consumò nel 2014 e durò pochissimi mesi. La showgirl veronese, quindi, è stata intervistata dal settimanale Spy con il quale, oltre a parlare ovviamente di Gennaro Lillio, si è anche espressa riguardo un altro concorrente della Casa che, in questa ...

Lory Del Santo boccia il flirt tra Gennaro Lillio e Mila Suarez : Il pensiero di Lory Del Santo sul flirt tra Gennaro Lillio e Mila Suarez al Grande Fratello Continua a far chiacchierare il flirt tra Gennaro Lillio, ex fidanzato di Lory Del Santo, e Mila Suarez, ex compagna di Alex Belli. I due, a poche ore dall’inizio del Grande Fratello 16, hanno cominciato a flirtare e […] L'articolo Lory Del Santo boccia il flirt tra Gennaro Lillio e Mila Suarez proviene da Gossip e Tv.

Tg2 - Gennaro Sangiuliano nel mirino dei grillini : la vergognosa accusa politica : In un vecchio film con Kevin Costner (Bull Durham del 1988) la star americana interpreta un giocatore di baseball sulla via della pensione. Il suo grande pregio sono i consigli che dispensa ad un giovane campione che non sfrutta al massimo le proprie possibilità tecniche. Tra questi quello di curare

Presentato il Creative World di San Gennaro Vesuviano : ...più attenti alle problematiche dei singoli comuni italiani - si è detto durante gli interventi - concordano nel ritenere il territorio l'unico volano possibile per una ripresa di tutta l'economia e ...

Domenica Live anticipazioni - video Gennaro e Lory Del Santo : “Esclusiva!” : Gennaro Lillio e Lory Del Santo, video in esclusiva a Domenica Live: le anticipazioni di Barbara d’Urso Barbara d’Urso ha parlato delle anticipazioni di Domenica Live. Ne vedremo sicuramente delle belle, visto che vi sarà dedicato uno spazio intero per il Grande Fratello 2019, il reality che conduce proprio lei. E di gossip, dal Gf […] L'articolo Domenica Live anticipazioni, video Gennaro e Lory Del Santo: ...

Lory Del Santo e Gennaro Lillio : la verità sulla loro relazione : Pomeriggio 5: Lory Del Santo parla della relazione con Gennaro Oggi, negli studi di Pomeriggio Cinque, programma di canale 5 condotto da Barbara d’Urso, tra gli ospiti in studio era presente anche Lory Del Santo. In questo caso si è parlato della relazione che la Del Santo ha avuto con il napoletano Gennaro Lillio, quando quest’ultimo aveva 20 anni. Le parole di Lory Del Santo, sono state molto vaghe. Alla fine, cedendo alle domande ...

Lory Del Santo sulla storia con Gennaro Lillio : “Non l’ho tradito” : Lory Del Santo parla a Pomeriggio 5 della storia con Gennaro Lillio, concorrente del Grande Fratello Dopo l’ingresso di Gennaro Lillio al Grande Fratello 16 Lory Del Santo è tornata a parlare della relazione avuta anni fa con il ragazzo. Una storia non finita nel migliore dei modi: è stato il modello a mollare Lory […] L'articolo Lory Del Santo sulla storia con Gennaro Lillio: “Non l’ho tradito” proviene da Gossip e ...