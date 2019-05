optimaitalia

(Di sabato 4 maggio 2019)Si parla molto da un po' di tempo a questa parte delS8 e del rilascio dell'aggiornamento di aprile. Questa volta le cose stanno procedendo molto più lentamente rispetto agli ultimi mesi, se pensiamo che la notizia della distribuzione del pacchetto software in(riportata sulle nostre pagine non molto tempo fa), non ha trovato continuità nel nostro Paese. Cosa succede allo smartphone lanciato sul mercato nel 2017? Proviamo a fare un punto della situazione arrivati ad oggi 4 maggio.Partiamo col dire che non ci sono stati particolari problemi per ilS8 con la patch di aprile. Chi ha avuto modo di testare il pacchetto software di questo mese, infatti, ci parla di un firmware che non rivoluziona il modo in cui siamo abituati ad utilizzare il device. Si tratta dunque di un ritardo, quello segnalato in, che non è legato a problemi di natura ...

GioPao9 : Riscontri in Europa e ritardi in Italia per il #SamsungGalaxyS8: tutto sull’aggiornamento di aprile - OptiMagazine : Riscontri in Europa e ritardi in Italia per il Samsung Galaxy S8: tutto sull’aggiornamento di aprile… -