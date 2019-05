Pamela Prati | niente matrimonio | il gossip è virale e lei rende “privato” il profilo

attualitavip.myblog

(Di sabato 4 maggio 2019)non si sposa più: salta ilcon Marco Mark Caltagirone.nozze, quindi, dopo un lungo tira e molla. Ad annunciarlo sono alcuni siti diche stanno facendo rimbalzatre la notizia sui social, diventatacome non mai. E intanto la showgirl ha reso “privato” il suoInstagram. La colpa sarebbe dell’esposizione mediatica subita dalla coppia in questi giorni, tra accuse, montature e retroscenapari.Ildell’anno si sarebbe dovuto tenere a Villa Pazzi al Parugiano, una location molto esclusiva in provincia di Prato. Con filmati e foto ceduti in esclusiva a Verissimo e probabilmente pattuiti per cifre da capogiro, un po’ come fu per le nozze di Valeria Marini da cui i paparazzi vennero tenuti alla larga.Tanto che proprio durante la trasmissione “Live – Non è la D’Urso”, l’impegnatissima conduttrice ...

trash_italiano : PAMELA PRATI CHOC: ANNULLATO IL MATRIMONIO! - StefanoGuerrera : Vivo in funzione dell’8 maggio 2019. Data in cui Pamela Prati si sposerà col nulla. - trash_italiano : Game of Thrones capolavoro, mA VOGLIAMO METTERE LA STORIA DI PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE? -