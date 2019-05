MotoGp – Terribile caduta per Iannone a Jerez | gli aggiornamenti del Dottor Zasa sulle

sportfair

(Di sabato 4 maggio 2019) Glicondizioni di Andrea Dovizioso dopo lanella quarta sessione di prove libere del Gp dide la Frontera Bruttaper Andreanella quarta sessione di prove libere del Gp dide la Frontera: il campione di Vasto è stato protagonista di unincidente che gli impedisce di camminare per il forte dolore. Niente qualifiche per il pilota Aprilia, che è stato subito trasportato in Clinica Mobile per degli accertamenti.“Andrea ha subito questo trauma alla caviglia sinistra ha fatto le radiografie qui da noi che sono negative, sembra che non ci siano fratture, ma ha forte dolore, e lui di solito è uno che non si lamenta troppo per il dolore. Quindi lo manderemo in ospedale aper la tac, ancora più definita e andiamo a vedere se ha qualche microfrattura“, ha spiegato ilai microfoni ...

zazoomblog : MotoGp giornata terribile per Valentino Rossi: le parole del Dottore spaventano la Yamaha - #MotoGp #giornata… -