ilpost

(Di sabato 4 maggio 2019) La Francia ha inviato un’allerta sul rischio di contaminazione da batteri dia base di latte crudo, che hanno provocato casi di sindrome emolitico-uremica, associata perlopiù a infezioni gastrointestinali. Iprovengono dallo stabilimento contrassegnato dal codice

GiulivoGiovanni : RT @ilpost: C’è un’allerta per alcuni formaggio francesi contaminati - ilposticino : C’è un’allerta per alcuni formaggi francesi contaminati - ilpost : C’è un’allerta per alcuni formaggio francesi contaminati -