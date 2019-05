Calcio in tv | il Grande Torino

Cairo - Grande Torino fatto storia Calcio : Il ricordo è vivo per tutti i tifosi, non solo per quelli del Torino": così ai microfoni di Sky Sport il presidente del Torino, Urbano Cairo ricorda i 70 anni della tragedia di Superga. Cairo parla ...

Grande Torino - Mattarella : "Superga pagina indelebile dell'Italia e nostro Calcio" : Il messaggio del Capo dello Stato per i 70 anni della tragedia in cui persero la vita gli Invincibili

Juventus - Allegri : «Il Grande Torino è la storia del Calcio. Adani? Mi dispiace» : Torino - È un Max Allegri rammaricato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare il secondo pareggio consecutivo dei suoi uomini in campionato. ' Contro il Torino sarebbe stata una sconfitta immeritata, perché la squadra ha disputato una buona partita: devo ...

Brescia in Serie A dopo 8 anni : grande festa e delirio nella notte - le Rondinelle tornano nel grande Calcio [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

LIVE Juventus-Fiorentina Calcio femminile 0-0 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : grande classica a Parma per l’ultimo trofeo stagionale! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, Finale di Coppa Italia 2019 di calcio femminile. Allo stadio “Tardini” di Parma andrà in scena il match chiude la stagione dopo l’assegnazione dello Scudetto alle bianconere, che si sono laureate campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva, a precedere di un solo punto proprio le viola. Una sfida che può essere considerata una “grande ...

Calcio estero : grande spettacolo in Bundesliga - Liga e Premier League : Tonfo del Dortmund che vede allontanarsi il sogno BundesLiga. Il Borussia perde in casa con lo Schalke 04, il Bayern Monaco adesso avrà l’occasione di allungare in classifica. I gialloneri al 14° sbloccano il risultato con Goetze, poi la reazione della formazione di Gelsenkirchen che pareggia con un rigore di Caligiuri al 18° e va in vantaggio al 28° con Sane, espulso Reus, al 17° l’1-3 ancora di Caligiuri su punizione. Al 20°, ...

Mino Favini - è morto il grande talent scout del Calcio italiano : scoprì Inzaghi e Zaza : Atalanta in lutto. È morto Mino Favini: aveva 83 anni. Lo fa sapere la società bergamasca sul sito ufficiale. "Dell'Atalanta - sottolinea la Dea - Favini ha indossato i colori nerazzurri prima da giocatore (1960-1962) e poi da Responsabile del Settore Giovanile nel quale arriva, all'inizio degli ann

‘Kaiser – Il più grande truffatore della storia del Calcio’ : la vera vita di Carlos Henrique Raposo - campione senza aver mai giocato un minuto : Il più grande calciatore di tutti tempi non ha mai giocato una partita in vita sua. Carlos Henrique Raposo, detto Kaiser, è una leggenda metropolitana brasiliana che merita il Pallone d’Oro sulla fiducia. Altro che realismo magico. Kaiser è uscito dalla penna di Stefano Benni. Anche se i suoi inimitabili padrini spirituali fuori dal campo, quelli dell’olimpo delle balle, stazionano tra il Frank Abagnale di Prova a prendermi, il Gatsby di ...

Questo grande Ajax : è un'altra straordinaria rivoluzione del Calcio : Si riparlerà magari di Allegri e del suo futuro, di un gruppoa cui non è bastato il più forte al mondo per trasformare quel sogno in realtà. Perché il calcio è una magia, in cui puoi chiudere per un ...

Gravina “Servono credibilità e regole certe per far tornare grande il Calcio italiano” : Oggi, martedì 9 aprile 2019, la redazione di “SportMediaset” ha trasmesso un’intervista esclusiva al presidente della FIGC Gabriele Gravina. Su cosa serve al calcio italiano per tornare grande, dichiara: “Al calcio italiano sserve recuperare credibilità e poi servono delle regole certe. Ma serve soprattutto un sistema che tuteli il valore della competizione sportiva e poi […] L'articolo Gravina “Servono credibilità e regole certe per ...

Il miracolo Rieti e non solo - Eziolino Capuano a CalcioWeb : “Reggina? Grande squadra ma…” : Il campionato di Serie C è entrato nella fase decisiva, nella giornata di oggi sono arrivate alcune penalizzazioni che hanno cambiato la classifica. L’ultima giornata ha fornito importanti indicazioni anche per le zone basse della classifica, una squadra protagonista nelle ultime settimane è sicuramente il Rieti, squadra in lotta per evitare la retrocessione e che ha dovuto fare i conti con tante difficoltà. Il merito ...

La vita da film del Kaiser Raposo - il più grande truffatore della storia del Calcio : Un genio assoluto. Fingersi un calciatore, fregarli tutti. Per vent’anni. Il tempo di (non) avere una straordinaria carriera. E’ il sogno di ognuno di noi, no? Giocare con i campioni, allenarsi con loro, fare la vita del calciatore. Peccato arrivi sempre un allenatore che ti dica: niente da fare, bello, non hai talento. Scornati, ci rassegniamo. Tutti. Meno uno. Il più grande. Il genio, appunto. Carlos Henrique Raposo, brasiliano, campione per ...

Gravina : “I 40mila dello Stadium grande spot per tutto il Calcio” : “Sono entusiasta per quello che è avvenuto a Torino e per ciò che si sta costruendo intorno al movimento femminile”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha sottolineato la grande partecipazione di pubblico per Juventus-Fiorentina, giocata sul terreno dello Stadium. “Finalmente alcune progettualità vengono svincolate da posizionamenti di tipo personalistico e tutto questo diventa patrimonio […] L'articolo Gravina: ...