Bari | Cornacchini annuncia il turnover contro il Roccella

(Di sabato 4 maggio 2019) Trasferta per ilil, ultima gara di campionato, la squadra ha già ottenuto la promozione in Serie C. Per il tecnico dei pugliesi Giovannii calabresi “ilgiochera’ per vincere. Aver gia’ vinto il campionato – spiega – non ci deve in alcun modo far rilassare mentalmente perche’ abbiamo ancora da affrontare la poule scudetto che e’ un obiettivo della societa’. Sappiamo di trovare una situazione ambientale calda e una squadra che se la giochera’ a viso aperto”.Incredibile in Serie D, penalizzazione che ribalta tutto in classifica “Probabilmente – aggiunge – partiremo con il 4-4-2 con Iadaresta dal primo minuto. Ho voluto preservare due dei quattro diffidati e Brienza in vista della poule scudetto, quindi inevitabilmente ci sara’ un po’ di ...

