A lezione di cittadinanza digitale

Reddito di cittadinanza - i dati sui candidati al concorso per la selezione dei Navigator - Sky TG24 - : In testa c'è la Sicilia con 2.477 richieste, poi Campania, 2.475,, Lazio, 2.236, e Puglia, 2.004,. Tra gli aspiranti 5.781 laureati in Giurisprudenza. In 3mila saranno selezionati per assistere i ...

lezione di Boeri alla Fondazione Mirafiore : "Il reddito di cittadinanza non tutela le fasce deboli" : ... Tito Boeri ha intrattenuto il pubblico per oltre un'ora parlando di 'percezioni e numeri errati, soprattutto sugli immigrati, il cui lavoro è prezioso per la nostra economia e il nostro sistema di ...

Reddito di cittadinanza - 100mila aspiranti navigator. Ma manca il luogo della selezione : La stima è di circa 100mila candidati per 3mila posti da navigator , gli operatori che dovranno aiutare i beneficiari del Reddito di cittadinanza a trovare un posto di lavoro. Ma manca ancora il luogo ...

Parte la selezione dei 'navigator' per dare un lavoro a chi riceve il reddito di cittadinanza : Sono attesi circa 60 mila candidati. Per chi supererà la selezione è atteso un contratto biennale. Ma è botta e risposta fra Di Maio e le regioni che rivendicano le loro competenze in materia

Reddito di cittadinanza - bando per organizzare la selezione dei navigator : previsti 60mila candidati : Laurea magistrale e voto alto. Per i candidati al ruolo di navigator, in assenza dell’accordo con le Regioni, manca ancora il bando per il reclutamento ma è arrivato quello per scegliere la società che dovrebbe selezionarli e cominciano a chiarirsi i requisiti per partecipare alla prova di selezione. Nel capitolato tecnico si legge che la prova selettiva per arruolare le persone che dovrebbero guidare i beneficiari del Reddito di cittadinanza ...