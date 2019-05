Spari a Napoli,grave la bimba di 3 anni

petergomezblog : Napoli, spari tra la folla Tre persone ferite per colpi d’arma da fuoco C’è bimba di 4 anni - RaiNews : Spari in strada a Napoli: tre feriti, tra di loro una bambina di 4 anni ? - AndreaOrlandosp : Oggi sono stato a Napoli. A poche centinaia di metri,come nei giorni scorsi, spari per strada. È stato colpito un u… -

E' rimasta feritamente la bambina di 3coinvolta insieme alla nonna nella sparatoria avvenuta a, nei pressi di piazza Nazionale. "Un proiettile le ha attraversato i polmoni da destra a sinistra senza però ledere il cuore -dice la dg del "Santobono", Anna Maria Minicucci- conficcandosi tra le costole". Per i medici la piccola non è in pericolo di vita e si sta procedendo a stabilizzarla, in attesa dell'intervento chirurgico.(Di venerdì 3 maggio 2019)