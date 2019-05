Milan | adesso anche Leonardo trema | Elliott pronto a far cadere teste importanti

Il Milan non c'è più. E adesso è il Toro a sognare in grande : Matteo Basile Gattuso al capolinea: Champions lontana I granata volano con un rigore generoso nostro inviato a Torino Se avere un tono dimesso, evidenziare i difetti e far pensare di guidare una squadra a fine corsa è stata una strategia, allora quella di Gattuso è rimasta vincente soltanto nelle intenzioni. Può anche aver ritrovato, almeno in parte, l'anima che cercava nella sua squadra ma i risultati continuano a non arrivare e a ...

Niente paura adesso torna Vasco! Con sei concerti allo stadio San Siro di Milano - : Fare belle canzoni non basta più, devi saper fare spettacoli che portino gioia ed emozioni». Hai scelto il brano "Qui si fa la storia" per aprire i concerti. Perché? «A ottobre, quando ho iniziato a ...

Eurolega Milano - adesso si riaccende la speranza-playoff : Torino - Ventiquattro ore dopo la sconfitta contro il Fenerbahce , condita dai tweet tutt'altro che incoraggianti di Mike James, Milano ha avuto modo di sorridere grazie ai risultati della serata in ...

Pallavolo - Modena batte Verona : adesso i playoff - primo turno contro Milano : L’Azimut Leo Shoes Modena vince a Verona e conquista il quarto posto in regular season. Sabato alle 18 i gialli se la vedranno in casa con Milano in gara uno dei quarti di finale playoff Un AGSM Forum sold-out accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Verona di Nikola Grbic in una sfida fondamentale per la classifica finale della Regular season. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le ...

Eurolega - 28ª giornata – Una sconfitta che pesa per l’Olimpia Milano : i Playoff adesso sono a rischio - risultati e classifica aggiornata : Amaro ko per l’Olimpia Milano: il team di Pianigiani rischiano di non rientrare nella zona Playoff. I risultati da tutti i campi e la classifica aggiornata dopo la 28ª giornata Si è conclusa la 28ª gionata di Eurolega. Oggi è andata in scena la seconda giornat di sfide del doppio turno di questa settimana. Il Maccabi Tel Aviv ha mandato al tappeto il Khimki, per 71-76, in trasferta. Ai padroni di casa non sono bastati i 17 punti di ...

Lite Kessié-Biglia - cosa succede adesso in casa Milan? : A spiegare i possibili scenari in casa Milan è stato Alessandro Alciato , intervenuto nella trasmissione pomeridiana di Sara Benci su Sky Sport 24 . "Per Gattuso non è finita qui " ha spiegato ...