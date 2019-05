MAZARA DEL VALLO | MINACCIA I GENITORI CON UN COLTELLO

MAZARA DEL Vallo. Guglielmo Norrito accoltella la moglie poi si lancia da un cavalcavia : Dramma familiare nel Trapanese dove un uomo di 43 anni ha inferto alla moglie 55 coltellate riducendola in fin di

MAZARA DEL Vallo - colpisce la moglie con 55 coltellate poi si butta da un ponte : arrestato : A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Guglielmo Norrito, 44 anni, ha pugnalato la moglie ben 55 volte, riducendola in fin vita. Poi, credendo fosse morta, ha chiamato la sorella e si è lanciato da un cavalcavia facendo un volo di 10 metri e fratturandosi gli arti inferiori. È stato arrestato per tentato omicidio. La vittima versa in gravi condizioni.Continua a leggere

Sicilia - Salvini contestato a MAZARA DEL Vallo : “Vergogna - razzista”. Lui perde la pazienza : “Voi ‘vergogna’ - cretini” : Ancora contestazioni, in Sicilia, per Matteo Salvini, dopo quelle di Caltanissetta. Il leader della Lega ha dovuto fare i conti coi cori di protesta e gli striscioni nella piazza di Mazara del Vallo, dove ha tirato la volata al candidato sindaco di centrodestra. Al di là del dissenso, però, il vicepresidente del Consiglio leghista ha sempre attirato un gran numero di persone ai suoi comizi: nella città trapanese, per esempio, erano in circa ...

Trapani : ritrovata a MAZARA DEL Vallo giovane romena scomparsa : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - E' stata ritrovata a Mazara del Vallo (Trapani) e sta bene la ragazza romena di 17 anni, Ionela Alexandra Rusu, scomparsa martedì da una comunità per minori di Marsala (Trapani). A ritrovarla è stata la polizia. A denunciare la scomparsa della giovane era stata un’assi

MAZARA - Messaggio di Pasqua del Vescovo Mogavero : Pasqua, anche per chi non lo sa Succede, talora, che un evento fortuito porti al centro dell'osservazione qualcosa che attira l'attenzione, ma per un tempo limitato e non sempre guardando alla vera ...

MAZARA DEL VALLO : TENTA DI DARE FUOCO ALL'IMPRESA DI FAMIGLIA : ARRESTATO DAI CARABINIERI : I CARABINIERI della Compagnia di MAZARA del VALLO nella giornata del 12 aprile 2019 hanno tratto in arresto un mazarese 39 enne per l'ipotesi di reato di atti persecutori e TENTAta estorsione. La ...

MAZARA DEL VALLO : I CARABINIERI AUMENTANO I CONTROLLI DEL TERRITORIO. ARRESTATO UNO SPACCIATORE : I CARABINIERI della Compagnia di MAZARA del VALLO hanno svolto nella giornata del 3 aprile 2019 un servizio straordinario di controllo del territorio, all'esito del quale è stato tratto in arresto ...

MAZARA DEL Vallo - MERCATO AGRO ALIMENTARE : Giovedì la consegna dei boxes agli assegnatari "Saranno consegnati ufficialmente giovedì mattina i boxes del MERCATO AGROALIMENTARE nella zona del Porto Nuovo agli operatori che li hanno avuti ...

MAZARA - grande successo del laboratorio di teatro per bambini e ragazzi : I due spettacoli sono stati diretti da Nicoletta Sammartano che ha coordinato il laboratorio di teatro, mentre le musiche sono state affidate ad Andrea Gioia. 'Sono orgogliosa e soddisfatta del ...

Domani al cinema Grillo a MAZARA "INIZIA ORA 2.0" evento a sostegno della candidatura a sindaco di Salvatore Quinci. : Come formare una generazione di creatori digitali", con il quale illustrerà la sua idea di un mondo in cui le politiche pubbliche possano sfruttare al meglio la rivoluzione digitale per educare, ...

Mafia e politica a Campobello di MAZARA/2 : il ruolo della massoneria : ... grazie all'indispensabile sostegno di un altro 'attore' della scena politica, la massoneria, che LA CASCIA indicava come la chiave di volta per poter guadagnare consensi ed avviare percorsi ...

MAZARA DEL Vallo - Candidato sindaco Benedetta Corrao : AMMINISTRATIVE 2019 "No alla violenza sulle donne" Benedetta Corrao partecipa alla tavola rotonda dell'8 marzo Mazara del Vallo, lì 07 marzo 2019 – Benedetta Corrao, Candidato sindaco del centrodestra,...

Mafia : gip - 'Ruggirello tutelava interessi mafiosi famiglia MAZARA DEL Vallo' : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Paolo Ruggirello, l'ex deputato regionale siciliano del Pd, arrestato all'alba di oggi per associazione mafiosa insieme con altre 24 persone nell'operazione 'Scrigno', "garantiva piena disponibilità per tutelare gli interessi della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo,