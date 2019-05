Black_or_Balboa : RT @MediasetTgcom24: Sparatoria Napoli, Di Maio: 'Uno schifo, i colpevoli paghino' #cronacanapoli - TelevideoRai101 : Di Maio:sparatoria,stop a questo schifo -

"Spari in centro e a farne le spese è na piccola innocente di 4 anni gravemente ferita e a cui va il mio pensiero. Ma Napoli non èe merita molto di più.deve finire, questa gente deve pagare". Lo scrive in un tweet il vicepremier Luigi Didopo l'agguato nel capoluogo partenopeo di ieri pomeriggio, nei pressi di piazza Nazionale e nel quale è stata coinvolta la bimba con la nonna,anch'essa ferita. L'obiettivo era un pregiudicato, Salvatore Nurcaro di 31 anni,raggiunto da sei proiettili.(Di sabato 4 maggio 2019)