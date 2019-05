Di Maio | ' Il caso Siri è chiuso | in Cdm abbiamo la maggioranza'

Di Maio ora sfida Siri : "Questo caso è chiuso. Maggioranza in Cdm" : Luigi Di Maio va ancora all'attacco di Matteo Salvini . Il vicepremier grillino mette nel mirino l'alleato di governo e chiede ancora una volta le dimissioni del sottosegretario Armando Siri. Il ...

Caso Siri - Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio : “Vogliono una crisi di governo” : Matteo Salvini non la prende bene e sbotta contro Conte e i 5 Stelle di Di Maio Dietro la calma apparente seguita all’annuncio del presidente del Consiglio che ha messo alla porta il sottosegretario della Lega, c’è una tensione altissima che mette a rischio la tenuta del governo. Salvini non l’ha presa bene. Un colpo … Continue reading Caso Siri, Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio: “Vogliono una crisi di ...

Conte sblocca il caso Siri e chiede una tregua a Salvini e Di Maio : Dopo settimane in cui i due partiti di governo si sono divisi sul caso del sottosegretario Armando Siri, indagato per una presunta corruzione, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - da massimo responsabile dell'organo di governo, che ha sempre ben presente la sua cultura giuridica - ha sempre mediato. Stasera però ha tirato le fila: chiederà al prossimo Consiglio dei ministri la revoca dell'incarico ricoperto dall'esponente leghista. ...

Sul caso Siri Di Maio ha sollevato la questione morale : "Sulla questione morale non arretriamo. Comunque si chiami il sottosegretario, sia del Movimento o di un partito alleato, le regole si rispettano. Questo deve essere ben chiaro, lo diremo sempre". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico M5s e vicepremier, alla presentazione del programma per le elezioni europee del 26 maggio, facendo riferimento implicito al sottosegretario ai trasporti Armando Siri indagato per corruzione.

Caso Siri - stallo totale : Conte non sa decidere e tra Di Maio e Salvini ormai è gelo : Il Movimento 5 stelle non arretra, ma nemmeno la Lega ha intenzione di farlo. Così passano i giorni, in attesa di una...

Di Maio ammette tensione nel governo. Sul caso Siri - Giorgetti traccia la linea : 'Via soltanto se sarà rinviato a giudizio' : Il vicepremier assicura che il governo va avanti ma insiste sulle dimissioni del sottosegretario. Matteo Salvini: 'Alla Lega ci pensa la Lega'