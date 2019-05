Di Maio e il caso Siri | non credo che la Lega voglia far cadere il governo

Caso Siri : cosa ne pensa Luigi di Maio - l'intervista a Sky Tg24 - : Intervistato da Maria Latella, il leader M5s dice la sua sul Caso del sottosegretario della Lega indagato per corruzione. E sulla tenuta del governo dice: "Farlo cadere sarebbe azzardato"

Conte sblocca il caso Siri e chiede una tregua a Salvini e Di Maio : Dopo settimane in cui i due partiti di governo si sono divisi sul caso del sottosegretario Armando Siri, indagato per una presunta corruzione, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - da massimo responsabile dell'organo di governo, che ha sempre ben presente la sua cultura giuridica - ha sempre mediato. Stasera però ha tirato le fila: chiederà al prossimo Consiglio dei ministri la revoca dell'incarico ricoperto dall'esponente leghista. ...

Chieste le dimissioni di Siri da Giuseppe Conte - Di Maio : “Contento - spero che per Salvini sia superato il caso” : Sembra esserci una svolta nella questione Siri, il premier Conte ha deciso, Luigi Di Maio Contento Dopo la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che vuole le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, interviene anche il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio: “Non esulto, non è una vittoria, sono Contento perché … Continue reading Chieste le dimissioni di Siri da Giuseppe Conte, ...

Sul caso Siri Di Maio ha sollevato la questione morale : "Sulla questione morale non arretriamo. Comunque si chiami il sottosegretario, sia del Movimento o di un partito alleato, le regole si rispettano. Questo deve essere ben chiaro, lo diremo sempre". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico M5s e vicepremier, alla presentazione del programma per le elezioni europee del 26 maggio, facendo riferimento implicito al sottosegretario ai trasporti Armando Siri indagato per corruzione.

Caso Siri - parla Di Maio : “Non arretriamo sulla questione morale” : Governo, Di Maio su Siri: “Non arretriamo sulla questione morale,bisogna rispettare le regole”. Il vicepresidente del Consiglio, Luigi di Maio, nel corso della presentazione del programma elettorale del M5S per le elezioni europee, ha fatto chiaro riferimento alla vicenda del sottosegretario leghista alle Infrastrutture e ai Trasporti, Armando Siri, che è indagato per corruzione. Il capo politico pentastellato, ha fatto capire che ...

Caso Siri - stallo totale : Conte non sa decidere e tra Di Maio e Salvini ormai è gelo : Il Movimento 5 stelle non arretra, ma nemmeno la Lega ha intenzione di farlo. Così passano i giorni, in attesa di una...

Di Maio ammette tensione nel governo. Sul caso Siri - Giorgetti traccia la linea : 'Via soltanto se sarà rinviato a giudizio' : Il vicepremier assicura che il governo va avanti ma insiste sulle dimissioni del sottosegretario. Matteo Salvini: 'Alla Lega ci pensa la Lega'

Caso Siri - Giorgetti non ascolta Di Maio : “Per me Siri resta al suo posto!” : La questione Siri tiene banco tra Lega e 5 Stelle. Giorgetti ribadisce che Siri rimane al suo posto almeno per adesso «Siri, al momento, resta lì. Senza deleghe». Lo stato dei fatti, dal punto di vista di Giancarlo Giorgetti, sembra anche essere la soluzione del dilemma che vede da giorni litigare (tra le altre questioni) … Continue reading Caso Siri, Giorgetti non ascolta Di Maio: “Per me Siri resta al suo posto!” at ...

Caso Siri - lapsus Di Maio : per molti della Lega Salvini dovrebbe dimettersi - : Il vicepremier, intervistato alla radio, confonde il sottosegretario indagato con il leader della Lega

Matteo Salvini - retroscena sul caso Siri. "Molti parlamentari della Lega...". Di Maio - la trappola perfetta? : Lo strano silenzio di Matteo Salvini inizia a far rumore. Il faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Armando Siri non ha portato, come auspicato dal Movimento 5 Stelle, alle dimissioni (anche solo temporanee) del sottosegretario leghista. Ma questa notizia potrebbe non essere buona per il Capitano. Per

[Il caso] Salvini e Di Maio - prima il grande freddo e poi le ripicche. Nonostante le buone notizie su crescita e lavoro : Persino il ministro Tria si lancia in commenti di "cauto ottimismo" : "Questi numeri testimoniano la solidità e la tenuta dell'economia italiana. Il dato del primo trimestre lascia intravedere che la ...

Caso Siri - Luigi Di Maio : “Autosospensione non esiste - è presa in giro. Si dimetta” : Continuano i botta e risposta fra gli alleati di governo sul Caso Siri. Luigi Di Maio ha rifiutato l'ipotesi di autosospensione da parte del sottosegretario leghista indagato, definendola una presa in giro. Per Matteo Salvini, invece, non è da paese civile portare avanti dei processi sui giornali o in Parlamento.Continua a leggere

Caso Siri. Di Maio : "Chiediamo passo indietro". Salvini : "Processi non si fanno in Parlamento" : La politica non può affidare ai tempi della giustizia i tempi delle proprie decisioni". Romeo: "In panchina? Se magistratura fosse rapida" Se, per Luigi Di Maio, Armando Siri 'deve essere messo in ...

Caso Siri - Di Maio : «L’autosospensione non esiste - ora stia in panchina» | : M5S risponde anche a Salvini: «Anche Berlusconi diceva che i processi non si fanno in Parlamento e continuava a mangiarsi il Paese»