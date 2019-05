pupia.tv

(Di venerdì 3 maggio 2019) Si era fatto raggiungere dalla moglie per far provviste per il rifugio. Ma i carabinieri hanno seguito la donna e sono arrivati ad arrestare Ciro Grassia, ritenuto elemento di spicco del, ...

PupiaTv : Acerra, latitante del clan Rinaldi arrestato mentre fa la spesa - - allnews24eu : Camorra, catturato ad Acerra boss latitante del clan Rinaldi - AllNews24 - I carabinieri della sezione catturandi… -