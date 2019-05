Xbox Adaptive Controller verrà utilizzato dai veterani di guerra per aiutarli durante la

eurogamer

(Di giovedì 2 maggio 2019) Microsoft e il Dipartimento per gli affari deidegli Stati Uniti (VA) hanno annunciato una collaborazione per forniree altri servizi di gioco ai centri di riabilitazione in tutto il paese.Come riportato da Windows Central, l'accessorio consente a diverse periferiche di collegarsi alle sue numerose porte, offrendo opzioni per coloro che hanno una mobilità limitata. Sulla parte superiore delsi trovano due grandi pulsanti programmabili, oltre all'accesso rapido a "", "Menu", e altri input chiave. Ciò che rende questodavvero unico è la presenza di diciannove jack da 3,5 mm, che collegano la console a un ecosistema esistente di pulsanti accessibili e altri dispositivi di input.L'organizzazione ha dichiarato che giocare con un normalepotrebbe essere molto difficile con persone affette da problemi motori. ...

