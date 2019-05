Vigevano | finanziere accoltella e uccide la moglie di 38 anni | poi si toglie la vita

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) Un'altra terribile tragedia familiare si è verificata ieri sera a, in provincia di Pavia, dove undi 55, in servizio presso il comando di Corsico, ha ucciso la, una 38enne,ndola. Il tutto, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, è avvenuto sotto gli occhi della figlia di 11, la quale al momento dei fatti si trovava in casa. La stessa è rimasta ovviamente scioccata da quanto accaduto. Pare che l'uomo non accettasse la decisione della donna di separarsi da lui, e ieri, al culmine dell'ennesima lite, ha preso l'oggetto contundente e le ha inferto alcuni fendenti, poi risultati fatali per la 38enne. A questo punto ha preso la sua pistola d'ordinanza e si è sparato un colpo,ndosi laOmicidio - suicidio prima di mezzanotte Un primo maggio quindi drammatico quello di, dove nessuno pensava che proprio a fine ...

