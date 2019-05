Vidal | ' Sono deluso dalla Juventus'

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) Ieri sera il Camp Nou è stato palcoscenico della semifinale d'andata Barcellona - Liverpool, vinta autorevolmente dai padroni di casa per 3-0 grazie al gol di Suarez e alla doppietta di Lionel Messi. Uno dei mattatori della gara è stato Arturoche a sorpresa è stato schierato da Ernesto Valverde al posto di Arthur. Molti hanno storto il naso per la scelta del tecnico, ma alla fine si è rivelata quella giusta perché il cileno è stato un vero guerriero. In coda alla gara l'ex bianconero ha rilasciato un’intervista, ai microfoni di Sky Sport, durante la quale ha analizzato il match, il rendimento di alcuni compagni ed ha anche fatto il punto sull'eliminazione delladal massimo torneo europeo. Il centrocampista ha raccontato di essere rimasto fortementeper l'eliminazione della Juve ad opera dell’Ajax. La rosa bianconera è superiore per livello tecnico ed economico ...

