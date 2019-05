Softball | Serie A1 2019 | occhi puntati sul derby tra Saronno e Bollate nell’ottavo turno

oasport

(Di giovedì 2 maggio 2019) Ritmi frenetici per laA1 di, che vivrà due giornate consecutive, ad iniziare da questo sabato, con l’ottavoche ci regalerà molte emozioni, a cominciare dal doppio confronto tra, che vale la terza posizione in campionato, per unlombardo molto avvincente.Sfida invece agevole almeno sulla carta per la capolista Specchiasol Bussolengo, impegnata tra le mura amiche contro la Metalco Castellana, formazione dal record negativo, mentre la Poderi Dal Nespoli Forlì se la vedrà con la Taurus Donati Gomme Old Parma, in un altroemiliano-romagnolo.Le Rhaevendors Caronno, una delle compagini meno impegnate fino ad ora, faranno invece visita alla Tecnolaser Europa, con il quadro chiuso dallo scontro di bassa classifica tra Collecchio e Caserta.Il programma di ...

